Moștenirea politică a lui Vlad Voiculescu: Miniștrii trec la doctrina USR PLUS 'transparența este o regulă, nu o excepție'

Liderii coaliției de guvernare PNL USR PLUS UDMR au convenit, marți seară, să încheie un act aditional la protocolul coalitiei. Printre noutati se numara:

1. Se largesc sedintele coalitiei. Va participa si reprezentantul grupului parlamentar al minoritatilor nationale

2. Partidele sunt libere sa actioneze in afara programului de guvernare. In lipsa consensului in coalitie pe anumite proiecte legislative sau pe alte teme decat cele cuprinse in programul de guvernare, grupurile parlamentare ale partidelor componente pot actiona in afara coalitiei, cu anuntarea prealabila a partenerilor, si dupa refuzul lor de a sustine respectivele initiative.

3. La cererea USR PLUS a fost introdusa regula ca `Transparenta este o regula nu o exceptie', sloganul transparentei fiind adoptat de Vlad Voiculescu in fata tirului de atacuri care a venit dinspre PNL. Acordul aditional incheiat de coalitie mai prevede ca toti ministrii trebuie sa ia masuri pentru cresterea accesului la date publice, transparentizarea executiei bugetare, contracte si achizitii publice acolo unde exista. Tot ca urmare a episodului legat de remanierea lui Vlad Voiculescu s-a decis ca „reformele in domeniul sanatatii vor continua: transparenta si eficienta investitiilor in infrastructura spitaliceasca, reforma managementului spitalelor”.

4. In plan parlamentar coalitia isi asuma ca pana la finalul anului sa realizeze „reforma pensiilor speciale pe principiul contributivitatii” si sa adopte legilor justitiei. O alta tinta este inceperea discutiei pe legislatia electorala.

Acordul integral poate fi consultat aici.