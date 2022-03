Motivația șoferului care a intrat cu camionul în porțile Ambasadei Rusiei: Am făcut asta să creez un coridor sigur ca ambasadorul rus să plece acasă | Video

Un șofer de camion din Irlanda a fost reținut după ce a intrat cu vehiculul în porțile Ambasadei Rusiei din Dublin. El le-a lovit intenționat cu spatele camionului, apoi a arătat fotografii cu ororile războiului din Ucraina și a spus „vreau ca ambasadorul și colegii lui să plece din această țară liberă”.

„Am făcut asta să creez un coridor sigur ca ambasadorul Rusiei să poată pleca din Irlanda. Vreau ca ambasadorul și colegii lui să plece de aici, să plece din această țară liberă.

Eu mi-am făcut treaba, băieți! De-acum e cazul ca restul Irlandei să și-o facă pe a ei”, a susținut șoferul, citat de Irish Times.

Potrivit Irish Examiner, camionul pe care-l conducea bărbatul are inscripționate cuvintele „Pur și simplu cel mai bun” pe cabină.

Un membru al Gărzii i-a spus apoi șoferului că e nevoit să-l rețină „din păcate”.

Bărbatul a fost aplaudat de cei câțiva oameni care protestau în zonă față de invazia rusă în Ucraina. „Bravo!” și „Bine ai făcut!” au strigat oamenii.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd