Motivul pentru care Neymar a vrut să se lase de fotbal

Starul echipei Paris Saint-Germain, brazilianul Neymar a mărturisit că s-a gândit să se lase de fotbal din cauza celor care îl critică, potrivit news.ro.

"Am multe vise şi datorită lui Dumnezeu le-am putut realiza. Nu-mi voi pierde niciodată pasiunea pentru fotbal, dar au existat momente când am vrut să mă las. Am ajuns în punctul în care m-am întrebat de ce aş continua dacă toţi mă critică. Apoi mă întorceam acasă şi mă gândeam la tot ce am făcut pentru a ajunge aici. Dragostea pentru fotbal m-a calmat şi m-a adus la realitate", a declarat Neymar pentru publicaţia Gaffer.

Neymar a mai spus că este foarte recunoscător că poate evolua pentru Paris Saint-Germain şi naţionala Braziliei.