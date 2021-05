WandaVision, marele câştigător la MTV Movie & TV Awards - Chadwick Boseman, premiat postum

Gala MTV Movie & TV Awards a avut loc duminică seară, în Los Angeles, iar miniseria ”WandaVision” a fost marele câştigător, cu patru trofee, potrivit news.ro.

“WandaVision” a fost ales cel mai bun show, la această categorie fiind nominalizate şi “Bridgerton”, “Cobra Kai”, “Emily in Paris” şi “The Boys”.

Actriţa Kathryn Hahn a câştigat premiul pentru cel mai bun personaj negativ, cu rolul din această miniserie care a fost premiată şi la categoria „cea mai bună luptă”. În plus, Elizabeth Olsen, protagonsita ”WandaVision” a fost premiată pentru cea mai bună interpretare într-un show.

Cel mai bun film a fost desemnat “To All the Boys: Always and Forever”, dintr-o selecţie care a cuprins şi ”Borat Subsequent Moviefilm”, ”Judas and the Black Messiah”, “Promising Young Woman” şi “Soul”.

Cea mai bună interpretare într-un film a fost aleasă cea a lui Chadwick Boseman în “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Cel mai bun moment muzical a fost “Edge of Great” din “Julie and the Phantoms”, iar cel mai bun duo, Falcon (Anthony Mackie) şi Winter Soldier (Sebastian Stan) din “The Falcon and the Winter Soldier”.

Comedic Genius Award i-a revenit lui Sacha Baron Cohen, în timp ce pentru interpretare comică a fost premiată Leslie Jones pentru “Coming 2 America”.

Scarlett Johansson a primit MTV Generation Award.

Luni, vor fi acordate premiile pentru categorii precum documentar, reality show, emisiuni-concurs şi de lifestyle.