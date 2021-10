Primul lider de cult oficial din România care anunță că s-a vaccinat și cu a treia doză

În timp ce unii lider religioși au refuzat să se vaccineze, iar unii nu au vrut să o facă în public, Muurat Iusuf, muftiul Cultului Musulman din România, a anunțat că face și doza a treia, o premieră între președinții cultelor religioase oficial recunoscute.

”În contextul sanitar actual, este foarte important pentru fiecare dintre noi să avem grijă de noi și de cei din jur, să ne protejăm sănătatea și să facem același lucru și cu cei dragi. Anul acesta, virusul SARS-CoV-2, care ne-a bulversat pe noi toți de mai bine de un an și jumătate, în urma mutațiilor suferite, este mai contagios decât în urmă cu un an, dar anul acesta, față de acum un an, avem cea mai rentabilă armă de a lupta împotriva lui: vaccinul! După ce a primit primele două doze de vaccin la începutul acestui an, șeful Cultului Musulman din România, muftiul Muurat Iusuf, merge astăzi pentru a primi a treia doză (booster), îndemnându-i totodată pe toți membrii comunității să apeleze cu încredere la vaccin, pentru a-și asigura o rezistență mai mare la virus. “Vaccinul este în acest moment cea mai eficientă armă pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Eu am ales să fac acum a treia doză pentru că am încredere în medici, în știință, în oamenii care au competența de a transmite mesaje referitoare la această problemă. Este de datoria noastră, a fiecărui individ, indiferent de credinta sau de limba vorbita, sa luptam impotriva acestei pandemii. Sănătatea, atât cea personala cât și a întregii societati în care traim, este cel mai de preț dar lăsat de către Bunul Creator. Vă îndemn pe toți să faceți același lucru pentru că doar așa vă protejați pe voi și pe cei dragi și doar așa vom redobândi normalitatea de dinainte de pandemie”, a transmis muftiul Muurat Iusuf.