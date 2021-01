Mugur Mihăescu l-a atacat virulent pe deputatul USR Iulian Bulai într-o emisiune Antena 3: 'Vagabonțeală! Vai steaua voastră de comuniști!'

Actorul Mugur Mihăescu a avut duminică seara, la Antena 3, un schimb dur de replici cu liderul Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, Iulian Bulai (USR), pe tema programului de Revelion de la TVR.

Scandalul a apărut după ce TVR 1 a prezentat de Revelion un program umoristic în care s-a regăsit, printre alții, Mugur Mihăescu. În timpul programului s-a prezentat o parodie cu un actor care l-a interpretat pe Klaus Iohannis spunând: „Anul 2021 va fi Anul Bivolului în calendarul chinezesc. Sau Anul Boului în calendarul românesc. Tre să fii tare bou să mai stai închis în casă!”. Ulterior, membri din coaliția de guvernare dar și din CNA au acuzat un „spectacol grotesc” la TVR care instigă la nerespectarea regulilor din pandemie și s-a avansat propunerea schimbării conducerii TVR din acest motiv.

„Nu am ce sa raspund. O sa spun un singur lucru, in 1988 era la Timisoara intr-un spectacol si am bagat o soparlita cu Ceausescu, am ridicat sala in picioare, dupa care conducerea partidului a interzis publicului sa mai participe la spectacolele noastre pentru ca era o bascalie ieftina la adresa lui Ceausescu. Dupa care Ceausescu a murit la un an dar am impresia ca domnul e prea tanar sa stie lucrurile acestea. Arunca niste cuvinte sa se afle in treaba. Unor asemenea oameni n-ai ce sa le raspunzi. Stiti cum e, trec anii peste dansii degeaba, asta e situatia. Nu inteleg nimic din ce se intampla, ne intoarcem la comunism, la dictatura? Trebuie sa imi pun un tablou cu liderul suprem? O sa-l iau la misto si pe asta. Acum este intr-o functie in care ne ia el pe noi la misto”, a spus Mugur Mihăescu, la Antena 3, prin telefon. În emisiune, tot prin telefon, era și liderul Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, Iulian Bulai (USR).

„Nu pot sa respect comunistii. Domnule, nu ti-e rusine, ma faci conspirationist? Domnule, sa-ti fie rusine. Cum ma faci pe mine conspirationist, ma?”, i s-a mai adresat Mihăescu deputatului USR.

Deputatul USR Iulian Bulai a spus că întrerupe convorbirea telefonică dacă postul Antena 3 nu ia atitudine față de Mugur Mihăescu. „Mai bine iesi, ma, du-te!”, i-ar replica Mihăescu. „Asta e vagabonțeală! Vai steaua voastră de comuniști!', a adăugat actorul.

