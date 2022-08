Mulţimi de oameni s-au strâns sâmbătă în întregul Regat Unit pentru a lua parte la un festival afgan de ridicat zmeie, desfăşurat în mai multe oraşe britanice pentru a marca un an de la preluarea puterii la Kabul de către talibani, transmite dpa.

La Londra, dar şi în alte oraşe din Regatul Unit, zmeiele afgane, muzica, poezia şi dansurile afgane au fost în prim plan pentru a demonstra solidaritatea cu poporul afgan.Festivalul a fost conceput de Good Chance Theatre, creatorii proiectului The Walk With Amal, în care o păpuşă uriaşă care reprezintă un copil refugiat s-a deplasat de la graniţa turco-siriană până la Manchester.Proiectul a fost realizat în colaborare cu refugiatul Sanjar Qiam, maestru fabricant de zmeie afgane, care a înfiinţat un magazin de jucării în Brighton, cu actorul şi regizorul de origine afgană Elham Ehsas şi cu muzicianul afgan Elaha Soroor.Fondurile strânse vor ajunge la Afghanaid şi la campania sa By Her Side de susţinere a femeilor în comunităţile rurale afgane.Actorul de origine afgană Ehsas, care a interpretat rolul tânărului Assef în filmul "Vânătorii de zmeie" din 2007 - realizat după romanul omonim de debut al scriitorului afgano-american Khaled Hosseini - a declarat că ridicarea de zmeie, interzisă în prezent de talibani, este parte integrantă a culturii afgane."Ne aflăm astăzi aici pentru a aduce oamenii împreună şi pentru a sărbători tradiţia afgană, cultura afgană, zmeiele afgane şi pentru a aminti lumii că Afganistanul continuă să se confrunte cu una dintre cele mai mari crize umanitare din lume", a declarat pentru agenţia PA Ehsas, care a părăsit Kabulul când avea 10 ani şi care trăieşte în prezent la Londra."Afganii ridică zmeie de mai bine de 800 de ani. Dacă ajungeţi vreodată la Kabul şi priviţi seara spre cer, veţi vedea porumbei şi veţi vedea zmeie... obişnuiam să mă joc cu zmeie când eram mai tânăr, tatăl meu a crescut jucându-se cu zmeie", a adăugat el.La evenimentul din Londra a fost prezent şi muzicianul Yusuf Mahmoud, în vârstă de 47 de ani, a cărui familie provine din Kharabat, cartierul muzicienilor din Kabul. Artistul a cântat muzică afgană veche de 200 de ani."Sunt foarte fericit să mă aflu aici, pentru că, de când talibanii au revenit, nu mai există muzică în Afganistan şi nimic nu mai este permis (...)", a declarat el."Zmeiele rămân legate de pământ printr-un simplu fir, dar zboară libere, neconstrânse de frontierele care delimitează pământurile. Zmeiele sunt întruchiparea libertăţii şi a jocului (...)", au declarat Joe Murphy şi Joe Robertson, directori artistici ai Good Chance Theatre.