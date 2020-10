Municipiul Miercuirea Ciuc se apropie la rata de infectare de 3 la mie: primarul anunță restricții suplimentare

Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că rata de infectare cu noul coronavirus, la nivelul oraşului, se apropie de 3 la mia de locuitori, moment în care şcolile îşi vor muta activitatea în online şi se vor impune măsuri de restricţie suplimentare, informează Agerpres.

"Am ajuns la 2,3 la mia de locuitori în oraş. Deci, în judeţ suntem la 1,24-1,25, aproape de 1,50, pragul la care trebuie să se ia obligatoriu nişte măsuri, legat de alimentaţia publică, de spectacole şi alte activităţi în zone închise etc. Dar, în oraş, ne apropiem vertiginos de 3 la mie, adică de pragul în care se va trece obligatoriu online în toată zona. De la cei mici, din grădiniţe, până la cei mari, licee inclusiv. (...) Spectaculos, săptămâna aceasta avem şanse foarte mari să fim obligaţi la scenariul online şi să apară în foarte multe locuri, nu numai în oraş, ci în tot arealul, restricţii de funcţionare pentru crâşme, bodegi, cafenele, restaurante etc. Dacă ajungem la 3, nu se mai face nimic în spaţii închise", a explicat primarul.

Acesta susţine că după alegerile locale "pandemia a luat avânt atât în oraş, cât şi în judeţ şi în regiune", punctând faptul că "înainte de alegeri a crescut cu 10% cazuistica, însă după alegeri s-a dublat pe fiecare săptămână".

Ráduly Róbert Kálmán a reiterat ideea de a se declanşa o campanie de vaccinare antigripală, cu asigurarea de doze gratuite de vaccin pentru şcolari, preşcolari şi cadre didactice, în contextul în care sezonul de gripă se va suprapune peste îmbolnăvirile de COVID-19.

"Noi, ca şi comitet local pentru situaţii de urgenţă, reiterăm ideea noastră, pe care am lansat-o încă de vineri, că trebuie să se declanşeze o campanie foarte agresivă şi comunicaţională de vaccinare, să se asigure vaccin, în opinia noastră, pentru şcolari, preşcolari, cadre didactice, etc, în mod gratuit. (...) Insistăm pe această chestiune. Pe de o parte, o campanie agresivă de conştientizare, că e momentul. O asigurare de stocuri suficiente. Gratuitate pentru elevi şi dascăli, pentru că acolo este o activitate, care în opinia noastră se impune. Şi să apară stocuri suficiente prin farmacii, la preţuri accesibile, ca toată lumea să poată să-şi procure şi să-şi administreze", a arătat Ráduly.

Primarul a mai spus că Centrul Judeţean de Transfuzii ar trebui dotat cu un aparat pentru plasmafereză, pentru a veni în ajutorul celor care au nevoie de tratament.

"O idee nouă, pe care insistăm cel puţin la fel de mult, este ca să fim şi noi dotaţi la Centrul Judeţean de Transfuzii cu un aparat de plasmă. Deci, opinăm că deja cifrele care sunt la noi, gradul persoanelor care au trecut în mod cert şi s-au refăcut din infecţia cu acest virus este suficient de mare ca să avem potenţiali donatori pentru această plasmă. Pentru că, din câte ştim, aceasta este cel mai bun remediu în momentul de faţă pentru cei care se află în situaţie gravă. Şi am vrea să putem să ne asigurăm şi să-i sprijinim şi noi creştineşte şi cetăţeneşte prin a dona plasmă pe cei care au nevoie de aşa ceva, fiind într-o situaţie delicată, într-o situaţie grea", a mai spus Ráduly Róbert Kálmán.

Acesta mai este de părere că deciziile privind restricţiile impuse de pandemie să fie luate la nivel local, cu menţiunea ca ele să fie înăsprite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, dacă acest organism consideră că anumite măsuri nu sunt suficiente pentru limitarea răspândirii virusului.