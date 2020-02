Mureş: Pro România va susţine orice candidat care are un proiect fezabil, indiferent de statutul politic

Coordonatorul Pro România Mureş, Călin Buzgău, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţiunea sa va susţine în alegerile locale orice candidat la primărie sau Consiliul Judeţean care are un proiect de guvernare locală fezabil, indiferent de statutul său politic.

"Am anunţat deja nouă candidaţi la primării. Pe ceilalţi candidaţi îi vom anunţa până la sfârşitul lunii martie, pe baza nevoilor cetăţenilor din judeţul Mureş. (...) Cu siguranţă vom avea candidaţi peste tot. Dacă vine un supercandidat independent pe care toată lumea spune că îl susţine şi că este foarte bun, nu spun că nu-l vom susţine. Vă dau exemplul Sighişoarei: acolo am sondat şi am întrebat oamenii, lumea vrea să susţină candidatul Uniunii Independente pentru Sighişoara, cu care noi avem un protocol de colaborare de aproape un an. Noi, Pro România, vom susţine la Sighişoara, conform protocolului şi cuvântului dat, ceea ce-şi doresc cetăţenii de acolo. (...) Noi vrem să avem şi vom avea candidat Pro România şi la Târgu Mureş, şi la CJ, dar dacă vine cineva cu un superproiect şi dacă oamenii îl doresc şi ne cer să îl susţinem, îl vom susţine. Probabil îl vor susţine şi alte partide, şi dacă îl vor susţine şi alte partide, nu înseamnă că m-am aliat cu alt partid. Cred că e cazul să gândim pentru oameni şi pentru cetăţeni, nu pentru partide. Nu vreau să votăm ceva concret pentru partide, vrem să reprezentăm cetăţenii", a afirmat Călin Buzgău, potrivit Agerpres.

Politicianul a spus că Pro România doreşte astfel să aibă un proiect "pro judeţul Mureş, pro cetăţean", iar candidaţii să iasă în faţa oamenilor cu proiecte realizabile, nu cu "basme".

"Avem o firmă de consultanţă cu care vorbim şi candidaţii la primărie, candidaţii la consiliile locale vor ieşi cu programe de guvernare locală, bazate şi îndreptate spre nevoile cetăţeanului din judeţul Mureş. Suntem într-o perioadă de consultare cu cetăţenii, vrem să ştim ce îşi doresc. (...) Deci, nu aş vrea să ne alegem o listă de consilieri conflictuali, care să fie tot timpul împotrivă, doar pentru că cel din consiliu este ungur sau român sau are anumite interese. Am vrea să facem ceva pro judeţul Mureş. (...) Vrem să ieşim cu proiecte realizabile şi fezabile în faţa oamenilor, nu cu basme şi cu situaţii fantasmagorice", a spus Călin Buzgău.

Acesta a precizat că Organizaţia Pro România Mureş este în creştere, reuşind să obţină la alegerile europarlamentare peste 5%, iar din acest motiv a început să fie tot mai căutată de anumite persoane pentru a le susţine candidatura.