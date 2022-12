Musk nu se lasă și sapă insistent la temelie Familia Biden/ Dezvăluiri despre cum Twitter a blocat dezvălurile despre Hunter Biden

Elon Musk stârnește controverse pe un nou front, de aceasta dată dezvăluind discuțiile interne din cadrul Twitter în legătură cu fișierele din calculatorul personal al lui Hunter Biden, fiul actualului lider de la Casa Albă, din toamna anului 2020, relatează Politico.

Musk a distribuit, vineri seară, documente pe contul său personal care par să arate că administrația anterioară a încercat să cenzureze articolele și postările referitoare la afacerile lui Hunter Biden.

Miliardarul a anunțat, duminică, 20 noiembrie, că va reactiva contul de Twitter al fostului președinte american Donald Trump. Twitter a blocat contul lui Trump pe 8 ianuarie 2021, la două zile după invazia întreprinsă asupra Capitoliului de către susţinătorii săi, în faţa „riscului de noi incitări la violenţă".

Discuțiile interne ale companiei, care sunt din administrația anterioară, oferă o perspectivă asupra disensiunilor și confuziei din interiorul Twitter.

Politico nu a verificat în mod independent informațiile, care au fost date autorului Matt Taibbi, un critic al cenzurii online și al principalelor instituții media. Taibbi a publicat pe Twitter, vineri seară, porțiuni din scurgerea de informații.

34.NetChoice lets Twitter know a “blood bath” awaits in upcoming Hill hearings, with members saying it's a "tipping point," complaining tech has “grown so big that they can’t even regulate themselves, so government may need to intervene.” pic.twitter.com/2EE1NlWQ5k — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

Elon Musk a anunțat evenimentul cu câteva ore înainte ca acesta să înceapă să se răspândească în tweet-urile lui Taibbi, adăugând că „Va fi grozav” și a sugerat că a fost implicat personal în pregătirea acestuia.

„Verificăm de două ori unele fapte, așa că probabil vom începe să transmitem în direct pe Twitter în aproximativ 40 de minute", se arată într-o postare publicată de Musk pe Twitter, în timp ce utilizatorii așteptau dezvăluirile promise. În urmă cu câteva zile, Twitter a blocat contul lui Kanye West (Ye), după ce aceasta a scris „Îmi place Hitler”.

What really happened with the Hunter Biden story suppression by Twitter will be published on Twitter at 5pm ET! — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

În urmă cu o săptămână, Musk a lăsat să se înțeleagă că va face publice informații despre rolul pe care l-a avut Twitter în cenzurarea articolelor New York Post, scriind pe Twitter: „Acest lucru este necesar pentru a restabili încrederea publică".

Raise your hand if you think @ElonMusk should make public all internal discussions about the decision to censor the @NYPost’s story on Hunter Biden’s laptop before the 2020 Election in the interest of Transparency. — ALX ???????? #BringThemBack  (@alx) November 24, 2022

Inițial, Twitter a blocat linkurile către reportajul New York Post, ajungând până la a împiedica utilizatorii să le distribuie în mesajele private, invocând inițial politica sa privind materialele piratate și furate, însă a revenit asupra deciziei câteva zile mai târziu.

Când New York Post a refuzat să șteargă un tweet despre articol, Twitter a suspendat contul publicației timp de peste două săptămâni, înainte de a o anula pe 30 octombrie 2020.

Our policies are living documents. We're willing to update and adjust them when we encounter new scenarios or receive important feedback from the public. One such example is the recent change to our Hacked Materials Policy and its impact on accounts like the New York Post. — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 30, 2020

După aceea, fostul CEO al Twitter, Jack Dorsey, a afirmat că regretă decizia de a cenzura articolul.

„Fabricație rusească”

În cadrul unei dezbateri care a urmat publicării inițiale a articolului, candidatul de la acea vreme Joe Biden a calificat articolul drept o „fabricație rusească”, citând o scrisoare a unor foști oficiali din serviciile de informații care spuneau că dezvăluirea „are toate caracteristicile clasice ale unei operațiuni de informare rusești".

Directorul de la acea vreme al Serviciilor Naționale de Informații, John Ratcliffe, a afirmat că nu există nicio dovadă care să indice că articolul a fost rezultatul unei campanii rusești de dezinformare.

Într-un interviu post-campanie acordat ABC News, Hunter Biden a spus că nu știe dacă echipamentul a fost al său, dar „cu siguranță" ar fi putut fi.

În luna martie, New York Times a relatat că e-mailurile din memoria cache referitoare la afacerile externe ale lui Hunter Biden au fost confirmate de persoane familiare cu acestea. Mai târziu în aceeași lună, Washington Post a raportat că doi specialiști în securitate informatică care au cercetat fișierele au ajuns la concluzia că 22.000 de e-mailuri din memoria cache erau autentice.

CBS News a raportat în urmă cu o lună că în urma unei analize criminalistice a dosarelor nu a fost găsită nicio dovadă de falsificare.

Fiul actualului președinte american rămâne subiectul unei anchete penale a departamentului de Justiție care s-a concentrat pe afacerile sale. El a negat că ar fi săvârșit vreo infracțiune.

Republicanii din Camera Reprezentanților intenționează să investigheze afacerile lui Hunter Biden atunci când vor prelua conducerea Camerei luna viitoare.