Mutare de efect făcută de Trump: Și-a înmormântat fosta soție pe terenul de golf și poate obține scutiri uriașe de impozite (Foto)

Atunci când Ivana Trump, prima soție a lui Donald Trump, a fost înmormântată luna trecută lângă prima gaură a „Trump National Golf Club” din Bedminster, New Jersey, puțini au bănuit imediat că locația mormântului ei ar putea servi, de asemenea, scopurilor de planificare fiscală ale fostului ei soț, notează The Guardian.

Codul fiscal din New Jersey scutește terenurile din cimitire de toate impozitele, taxele și evaluările - iar mormântul ei, ca atare, are potențial implicații fiscale avantajoase pentru un trust al familiei Trump care deține afacerea de golf, într-un stat în care impozitele pe proprietate și pe terenuri sunt notorietate ca fiind ridicate.

Potrivit documentelor publicate de ProPublica, trustul familiei Trump a încercat anterior să desemneze o proprietate din apropiere, în Hackettstown, New Jersey, ca o companie de cimitire non-profit.

Însă Ivana Trump, care a murit la începutul acestei luni la vârsta de 73 de ani, după o cădere în locuința sa din Manhattan, în New York, este prima persoană cunoscută care a fost înmormântată pe terenul de golf, unde Donald Trump și familia sa petrec mult timp în timpul verii.

Conform codului fiscal din New Jersey, companiile de cimitire nu sunt scutite doar de impozite, taxe și evaluări imobiliare sau de impozite pe proprietate personală, ci și de impozite pe afaceri, impozite pe vânzări, impozite pe venit și impozite pe moștenire, potrivit Insider.

Brooke Harrington, profesor de sociologie la Dartmouth College din New Hampshire, a scris sâmbătă pe Twitter că a analizat afirmațiile potrivit cărora locul de odihnă al Ivanei Trump ar putea fi benefic și pentru planificarea fiscală de dincolo de mormânt a fostului său soț.

"În calitate de cercetător în domeniul fiscal, am fost sceptică în legătură cu zvonurile conform cărora Trump și-a îngropat fosta soție în acea bucată de pământ de pe terenul său de golf din Bedminster, New Jersey, doar pentru a beneficia de scutiri de taxe. Așa că am verificat codul fiscal din NJ & oameni buni... este o triplă evaziune fiscală. Impozitul pe proprietate, impozitul pe venit și impozitul pe vânzări, toate eliminate", a scris Harrington, după ce pe rețelele de socializare au început să apară opinii care îl acuză pe Trump că ar fi motivat în primul rând de posibilitatea unei scutiri de taxe.

Ulterior, Harrington a postat pe Twitter codul fiscal complet din New Jersey pentru terenurile din cimitire. Deși nu există nicio prevedere privind cantitatea de rămășițe umane necesară pentru a beneficia de scutire, vânzările de coroane, aranjamente mai mari cu frunze veșnice, flori și alte articole similare sunt impozabile.

Deși s-a declarat surprinsă de implicațiile fiscale, ea l-a acuzat, de asemenea, pe Donald Trump că și-a îngropat soția în "puțin mai mult decât un mormânt de sărăntoci" și, ca urmare, i-a dezonorat pe cei trei copii pe care i-au avut împreună, Ivanka, Don Jr și Eric.

Rapoarte anterioare au sugerat că fostul ei soț a plănuit să construiască diferite tipuri de operațiuni de cimitire la terenul de golf din Bedminster.

Săptămâna trecută, acesta a găzduit turneul de golf LIV, susținut de Arabia Saudită, și a fost în centrul protestelor unor familii ale victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001 din SUA, după ce Donald Trump s-a alăturat anterior opiniilor potrivit cărora regatul s-ar fi aflat în spatele complotului Al-Qaida de deturnare a avioanelor de pasageri și prăbușire a lor în World Trade Center din New York și în Pentagon.

Postul public de radio american NPR a relatat în 2012, sub titlul online "Fairway to Heaven", că Trump plănuia să își construiască un mausoleu pe proprietate, ceea ce a provocat unele obiecții locale. Această propunere a fost ulterior extinsă la un cimitir care ar putea conține peste 1.000 de posibile morminte.

Acest plan a fost mai târziu abandonat și înlocuit cu un proiect pentru un "cimitir privat de familie cu 10 parcele" în același loc, și rafinat din nou într-o propunere pentru un cimitir comercial cu 284 de parcele, a relatat postul de televiziune.

Ivana Trump a fost înmormântată într-o parcelă aflată în apropierea primei găuri a terenului de golf, după înmormântarea sa în Manhattan, la 20 iulie. Locul ei de odihnă este în prezent marcat cu o coroană rudimentară de flori albe și o piatră de granit gravată.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca terenul de 1,5 acri să ofere scutiri de impozite pentru întreaga proprietate din Bedminster - orice scutire se aplică doar atâta timp cât terenul are mai puțin de 10 acri.

Dar fiecare scutire contează, iar fostul președinte a desemnat anterior parcela ca fiind o fermă, deoarece unii copaci de pe amplasament sunt transformați în mulci folosit pentru straturile de flori, potrivit Washington Post.

Ideile lui Trump de a desemna parțial terenul de golf drept cimitir datează cel puțin din 2014. Planurile depuse atunci la autoritățile locale și de stat enumerau o propunere pentru o pereche de cimitire - unul pentru familie, altul cu 284 de parcele de vânzare. Washington Post a notat că cumpărătorii, probabil pasionați de golf, "ar putea plăti pentru un fel de statut de membru etern" al clubului.

Robert Holtaway, un oficial al orașului Bedminster, a declarat că avea îndoieli cu privire la planurile cimitirului. "Nu a avut niciodată niciun sens pentru mine". Dar, a adăugat el, "nu punem la îndoială motivele". Suntem acolo în calitate de consiliu de utilizare a terenurilor".

Trump are deja un loc de veci la cimitirul All Faiths din Jamaica, Queens, în apropierea mamei și a tatălui său, dar planurile pentru mausoleul său din Bedminster au fost suficient de grandioase: 19 picioare înălțime, în piatră, cu obeliscuri și plantat chiar în mijlocul terenului.