Mutare SURPRIZĂ în presă: Dan Tăpălagă şi Cristian Pantazi pleacă de la HotNews

Jurnaliştii Dan Tăpălagă şi Cristian Panzati anunţă că părăsesc publicaţia online HotNews.ro. Tăpălagă, editor coordonator Hotnews, şi Pantazi, redactor-şef, au anunţat şi că vor lansa în curând un nou proiect editorial.

"Se incheie astazi una din cele mai frumoase calatorii din cariera mea de jurnalist. Foarte probabil, curand va incepe alta. Dupa aproape 12 ani, colaborarea mea cu HotNews.ro se opreste aici. Cat timp am avut un cuvant de spus in conducerea editoriala, am cautat impreuna cu Cristi Pantazi si cu toti ceilalti colegi din redactie sa servim exclusiv interesul public, adevarul si ne respectam cititorii aducandu-le informatii si analize de calitate. Le multumesc colegilor si le spun sa fie mandri de ceea ce fac. Au datoria fata de public sa-l onoreze la fel ca pana acum, mai ales ca vin vremuri tot mai grele. Catorva le datorez niste scuze. N-am fost intotdeauna usor de suportat. Le multumesc actionarilor pentru deplina libertate editoriala oferita in vremuri tulburi si pentru curajul de a rezista in momente dificile pentru presa din Romania. N-au fost deloc putine incercarile prin care am trecut impreuna. Chiar daca azi ne despart viziuni diferite, sunt convins ca vom merge ani buni de aici incolo pe acelasi drum. Ce ne-a unit puternic a fost credinta intr-un set de valori. Asta nu s-a schimbat fundamental. Sper ca intr-o buna zi ne vom intalni din nou. Am avut alaturi de noi cel mai puternic aliat: un public avizat si exigent. El ne-a motivat cand totul parea pierdut, ne-a sustinut si ne-a dat motive sa nu facem nici un pas inapoi. Tot el ne obliga astazi sa continuam. Cititorilor care au avut in tot acesti ani incredere in mine le cer putintica rabdare. Ne vom revedea curand in urmatorul proiect editorial. Va multumesc inca o data tuturor!", scrie Tăpălagă într-un articol publicat pe HotNews.ro.

Vezi şi: Ai probleme cu gingiile? Specialiștii recomandă cinci remedii naturale pentru gingivita

"Despartirea de HotNews.ro. Un nou inceput. A venit timpul sa aleg alt drum. Dupa aproape 14 ani in cea mai tare redactie din Romania, plec de la HotNews.ro pentru un alt proiect editorial impreuna cu Dan Tapalaga si alti ziaristi de calibru. Las in urma o redactie formidabila si un public exceptional. HotNews.ro e una dintre ultimele busole functionale intr-un peisaj mediatic desertificat, si sint convins ca asa va ramine. O multumire aparte li se cuvine actionarilor. Au creat si dezvoltat un produs jurnalistic de referinta in jurul unor valori clare si asumate unanim. Voua, cititorilor, va multumesc pentru increderea cu care m-ati investit in toti anii astia. Am cautat permanent sa servesc interesul public, sa aflu adevarul si sa il public. Am facut si greseli, dar ati inteles ca ele sint inerente in meseria noastra si ca niciodata nu am scris cu rea-credinta. Sint convins ca ne vom intilni din nou, ca ideile si valorile in care credem sint comune. Mai multe detalii despre noul proiect lansat impreuna cu Dan Tapalaga - in curind. La buna revedere!", scrie Pantazi pe Facebook.