Mutarea FATALĂ pentru Kovesi

Ieșirea României din Parchetul European ar elimina posibilitatea Laurei Codruța Kovesi de a ocupa funcția de procuror-șef european pentru că la vârful structurii poate să fie ales doar un procuror dintr-un stat membru al structurii.

Capul de listă ALDE la europarlamentare, Norica Nicolai, a declarat sâmbătă seara, la Antena 3, că este posibil ca România să iasă din Parchetul European (EPPO) dar că nu crede că se va întâmpla acest lucru.

Întrebată dacă există varianta ieșirii României din EPPO, Nicolai a spus:

„Este foarte posibil, dar nu e cazul. Teoretic orice stat poate sa renunte la acest mecanism, nu are niciun suport in tratatul european, este un mecanism de cooperare consolidată, nimeni nu te da afara daca nu cooperezi, este o inventie institutionala. Probabil ca se va vedea in primii ani care sunt efectele reale. Se crede ca aceste institutii vor fi eficiente, eu nu cred. Dar daca in viziunea UE se doreste sa se ofere publicului o imagine a unei insitutii preocupate de banii lui, va fi doar o institutie energofaga si ineficienta”.

Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a lansat varianta retragerii României din Parchetul European.

Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a spus pentru hotnews.ro că numai țările care au aderat la EPPO pot trimite procurori în Parchetul European.