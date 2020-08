Mutări în Parlament: Un deputat, ex-PNL, a trecut la PPU-sl. Umaniștii ajung la nouă parlamentari

Mihai Doru Oprișcan, deputat de Mureș, s-a alăturat Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) și devine astfel al nouălea parlamentar al umaniștilor.

În politică de mai bine de 20 de ani, Doru Oprișcan este inginer și a fost director al combinatului „Azomureș”. A fost parlamentar și în legislatura 2008-2012. În 2016, Oprișcan a fost ales pe listele PNL. În martie 2018 a devenit deputat independent, iar după trei luni s-a alăturat ALDE.

„În Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) am găsit foști colegi, oameni alături de care am mai lucrat și cu care am colaborat foarte bine. Cred în proiectele acestui partid și sunt sigur că împreună vom reuși să le ducem la bun-sfârșit”, a declarat Mihai Doru Oprișcan.

„Deputatul Doru Oprișcan este cel mai recent nume dintr-un șir mai lung de veniri importante în familia umanistă în ultimele luni, iar în perioada următoare vor mai fi anunțuri similare”, se arată într-un comunicat al PPU-sl.