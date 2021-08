Muzeul Ermitaj din Rusia scoate la licitație mai multe capodopere în format NFT

Cel mai mare muzeu din Rusia, Ermitaj, din oraşul Sankt Petersburg, a anunţat scoaterea la licitaţie începând de marţi a cinci capodopere în format NTF (Non-Fungible Tokens), având fiecare preţul de pornire de 10.000 de dolari (aproximativ 8.500 de euro), relatează EFE.

Iubitorii de artă vor putea licita pentru cripto-copiile tablourilor "Madonna Litta" de Leonardo da Vinci, "Judit" de Giorgione, "Lilas" de Van Gogh, "Composition V", de Kandinsky şi "Corner of the Garden at Montgeron" de Claude Monet, potrivit agerpres.ro.

Licitaţia, organizată împreună cu platforma Binance, începe la ora 12:00 GMT şi va avea loc până pe 7 septembrie, la aceeaşi oră.

Lucrările NTF au fost create în două exemplare: unul pentru cumpărător şi unul ce va fi păstrat în arhiva Muzeului Ermitaj.

Copiile virtuale sunt semnate de directorul muzeului, Mihail Piotrovski, iar cei care vor intra în posesia lor vor primi şi un clip în format NFT al momentului în care responsabilul muzeului semnează lucrarea.

"Ermitaj este un muzeu inovator şi conservator, care utilizează tehnologiile de vârf", notează Piotrovski într-un comunicat ce marchează debutul licitaţiei.

Piotrovski a ţinut să sublinieze că muzeul nu se foloseşte de formatul NFT pentru a-şi soluţiona problemele financiare.

"Vrem să vedem cum va fi primit acest nou format. NFT reprezintă o filosofie, este estetica posesiunii. Internetul este plin de copii digitale ale operelor de artă şi toţi au acces la ele, însă NFT oferă sentimentul de proprietate şi, în acest caz, sentimentul de legătură cu muzeul nostru", a explicat el.