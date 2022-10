Muzeul Judeţean Botoşani: Casa Memorială 'George Enescu' de la Liveni va fi restaurată în baza unui proiect transfrontalier

Casa Memorială "George Enescu" de la Liveni va fi restaurată în baza unui proiect transfrontalier derulat în comun de Muzeul Judeţean Botoşani şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de instituţia de cultură din Botoşani.

Potrivit sursei citate, lansarea proiectului "History and Music - Values that Bring us Together" ("Istorie şi muzică - valori ce ne reunesc"), a avut loc, la sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul complexului Rezervaţiei Cultural-Naturale "Orheiul Vechi" din Republica Moldova, potrivit Agerpres.

"Obiectivul general al proiectului vizează creşterea dezvoltării economice şi a potenţialului turistic al zonei transfrontaliere eligibile prin investiţii comune în conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural şi istoric al Rezervaţiei Cultural-Naturale Orheiul Vechi" şi al Casei Memoriale George Enescu din Liveni, precum şi prin activităţi promoţionale şi evenimente culturale comune desfăşurate de partenerii beneficiari", se arată în comunicat.

Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere reabilitarea Casei Memoriale "George Enescu" din Liveni, îmbunătăţirea complexului muzeal istoric Orheiul Vechi prin restaurarea a trei case tradiţionale ţărăneşti din satele Butuceni şi Morovaia, promovarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi istoric al celor două situri printr-o strategie comună de promovare, două ghiduri turistice virtuale, două evenimente culturale tematice, două conferinţe de promovare şi un tur turistic comun de istorie şi muzică Orheiul Vechi - Liveni.

Evenimentul de lansare a inclus o vizită în satul Morovaia, la şcoala tradiţională din localitate care urmează să fie restaurată în cadrul proiectului, urmată de o conferinţă desfăşurată în proximitatea Muzeului de Arheologie şi Antropologie din Rezervaţia Cultural-Naturală "Orheiul Vechi".

Proiectul, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, are un buget total de 1.365.749 euro şi a fost obţinut în urma parteneriatului dintre Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani, în calitate de partener, şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova, în calitate de aplicant.

Contribuţia Uniunii Europene reprezintă 90% din valoarea proiectului, adică 1.229.174 euro, din care 424.187 euro vor reveni Muzeului Judeţean Botoşani. De asemenea, cofinanţarea aferentă Muzeului Judeţean de Istorie reprezintă 10% din suma proiectului, respectiv 47.131,89 euro.