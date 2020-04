Muzeul Naţional Cotroceni lansează o expoziţie online şi marchează astfel Ziua Internaţională a Monumentelor şi Siturilor

Muzeul Naţional Cotroceni marchează Ziua Internaţională a Monumentelor şi Siturilor, sărbătorită anual pe 18 aprilie, prin lansarea online a expoziţiei „O lume la răscruce sau libertatea ca responsabilitate. Regina Maria a României pe frontul Marelui Război”, potrivit news.ro.

Expoziţia poate fi vizionată pe site-ul Muzeului Naţional Cotrocen, muzeulcotroceni.ro, în perioada 16 aprilie – 15 mai, pe pagina de Facebook a instituţiei, dar şi într-o selecţie pe icomos.org.

Expoziţia este gândită ca o poveste în 30 de fotografii de patrimoniu, cu scopul de a prezenta publicului modul în care regina Maria a României a ales să-şi sprijine poporul în anii grei ai Marelui Război, înţelegând că libertatea şi idealurile naţionale nu pot fi câştigate decât printr-o atitudine responsabilă şi de sprijinire cu toate forţele a efortului întregii naţiuni.

Citește și: Joia Mare, ziua în care se înroșesc ouăle - Tradiții și obiceiuri

În fiecare an, cu ocazia Zilei Internaţionale a Monumentelor şi Siturilor arheologice, Consiliul Internaţional pentru Monumente şi Situri arheologice (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS) propune o temă de promovare a patrimoniului cultural pentru evenimentele şi activităţile care sunt organizate de membrii săi şi parteneri.

Pentru anul acesta, tema aleasă a fost „Shared Cultures, Shared Heritage, Shared Responsability”.

Ziua Internaţională a Monumentelor şi a Siturilor reprezintă şi o oportunitate de a atrage atenţia asupra diversităţii patrimoniului universal, a relevanţei acestuia, dar şi asupra vulnerabilităţii sale.

ICOMOS reuneşte peste 9.500 membri din 151 ţări, conform datelor înregistrate pe site-ul propriu.