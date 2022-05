Muzeul Olteniei din Craiova a prezentat un document inedit: o carte de vizită a jurnalistului Edward Kennedy

Muzeul Olteniei din Craiova a prezentat luni, de Ziua Europei, un document inedit din colecţia Maria Tănase a muzeului - o carte de vizită a lui Edward Kennedy, "jurnalistul care a dat lumii o zi suplimentară de fericire, ce a încălcat embargoul militar şi a anunţat mai devreme ştirea secolului: sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial".

Cartea de vizită respectivă a jurnalistului Edward Kennedy (1905-1963) a fost prezentată în cadrul Expoziţiei itinerante "Maria Tănase, o legendă adevărată", găzduită, în aceste zile, de Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş din Baia Mare.

Potrivit reprezentanţilor Muzeului Olteniei, această carte de vizită, obiect de patrimoniu deţinut în colecţie, este despre "prezent şi trecut, despre legături între oameni, despre viitor şi speranţe în dar, de 9 mai".

Potrivit documentării realizate de Sorin Turcu, conservator al Muzeului Olteniei, Edward Kennedy (1905-1963) în calitatea sa de jurnalist, a sfidat embargoul impus de armată privind anunţul conform căruia armata germană a capitulat în noaptea de 7 mai 1945 şi a publicat ştirea mai devreme, motiv pentru care a fost concediat de Associated Press - AP, deşi ştirea lui a fost exactă, potrivit Agerpres.ro.

"Documentele pentru predarea Germaniei în cel de-al Doilea Război mondial au fost semnate la 7 mai 1945, la ora 2,41, ora locală, de General Dwight D. Eisenhower's la sediu în Reims, Franţa. Predarea a fost supusă unei întârzieri pentru a asigura conformitatea în întregul teatru de război şi urma să intre în vigoare la ora 23,01 pe 8 mai. Edward Kennedy, în calitate de şef al biroului AP din Paris, se afla printre un grup de reporteri adunaţi în grabă la bordul unei aeronave C-47 pentru anunţ cu embargou pentru publicare de câteva ore. După ceremonie, însă, li s-a spus ca, în loc de câteva ore de embargou, li s-a cerut de Eisenhower să ţină ştirea încă 36 de ore până după predarea definitivă, care va avea loc la Berlin, capitala Germaniei. Evitând cenzura din timpul războiului, el a sunat la biroul Associated Press din Londra şi a raportat predarea. Ştirea s-a mutat pe firul Associated Press la 9,36 a.m. EST, la jumătatea după-amiezii în Franţa. Anunţurile oficiale de predare au variat de la ministrul german de externe Lutz Graf Schwerin von Krosigk începutul lui 7 mai, până la Winston Churchill pe 8 mai şi Iosif Stalin pe 9 mai, iar încetarea oficială a ostilităţilor a fost la ora 23,01 pe 8 mai", au scris reprezentanţii Muzeului Olteniei, pe pagina de facebook.

În anul 1948, Kennedy a publicat un eseu personal despre evenimentul embargoului intitulat "Aş face-o din nou". Un monument adus lui Kennedy se află în Parcul Laguna Grande din Seaside, cu o inscripţie "A dat lumii o zi suplimentară de fericire", iar în anul 2012, preşedintele Associated Press, Tom Curly, şi-a cerut scuze pentru modul în care compania l-a tratat pe Kennedy.

"Ziua de 9 mai are o triplă semnificaţie istorică: 9 mai 1945 - Ziua Victoriei aliaţilor în cel de-al Doilea Război Mondial împotriva Germaniei; 9 mai 1877 - proclamarea independenţei de stat a României; - 9 mai 1985 - ziua în care reprezentanţii Uniunii Europene, aflaţi la Summit-ul de la Milano, au decis în această dată să fie sărbătorită Ziua Europei", mai scriu reprezentanţii Muzeului Olteniei.