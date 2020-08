Muzicianul american Jack White scoate la licitaţie mai multe instrumente şi obiecte pentru a sprijini organizaţii artistice şi caritabile

Muzicianul american Jack White scoate la licitaţie mai multe instrumente şi obiecte pentru a sprijini strângerea de fonduri pentru un spaţiu muzical dedicat DJ-ului de radio John Peel şi pentru mai multe organizaţii caritabile.

White, între proiectele căruia se numără trupele White Stripes şi The Raconteurs, vinde mai multe chitare, un set de tobe şi diverse obiecte promoţionale asociate casei lui de discuri, Third Man Records, potrivit news.ro.

O parte dintre venituri vor fi donate John Peel Centre for Creative Arts din Stowmarket (Suffolk).

Licitaţia va fi coordonată de Online Nashville Auctions, începând de miercuri.

John Peel a fost cel mai longeviv DJ al BBC Radio 1, unde a lucrat din 1967 până la moartea lui, în 2004.

Între loturi se află chitara roz Daisy pe care Jack White a primit-o de la starul rockabilly Wanda Jackson, o chitară albă EVH Wolfgang şi pantofii sport purtaţi de muzician în videoclipul „Over and Over and Over”.

La vânzare este scos şi setul de tobe folosit de Meg White în clipul piesei „Hardest Button to Button” a trupei White Stripes.

Sheridan Jemison de la Online Nashville Auctions a spus că interesul faţă de această licitaţie este „fenomenal”, oameni din întreaga lume fiind în contact cu casa de licitaţii. Nu a fost făcută o estimare a sumei ce va fi obţinută.

Din total, vor fi donaţi bani şi către organizaţia pentru copii Gideon's Army şi către grupul pentru tineri Detroit Phoenix Center.

Patsy Cane de la John Peel Centre a transmis că reprezentanţii centrului sunt „suprinşi şi impresionaţi” de veste.