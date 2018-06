Muzicianul britanic Sting i-a numit 'laşi' pe liderii mondiali, pentru incompetenţa de a rezolva criza refugiaţilor

Muzicianul britanic Sting i-a numit „oameni de nimic şi laşi” pe liderii mondiali, pentru incompetenţa de a rezolva criza refugiaţilor, scrie news.ro.

Aflat în Grecia, la un eveniment Amnesty International organizat la Atena, Sting - pe numele său real Gordon Sumner - a afirmat: „Slavă Domnului pentru Grecia, pentru că aţi arătat drumul”.

„Aţi arătat cum trebuie trataţi refugiaţii, în timp ce alţi oameni construiesc ziduri. Când copiii sunt luaţi de lângă mamele lor şi puşi în cuşti, voi arătaţi compasiune, generozitate şi bun simţ”, a adăugat el, citat de Reuters. „Aşa-zişii noştri lideri, o paradă tristă de oameni de nimic, laşi, nu au găsit soluţiile... Încă o dată, Grecia ne-a arătat cum să fim civilizaţi”.

Aproximativ 1 milion de refugiaţi au ajuns în Grecia şi au primit susţinere în 2015, în timp ce ţara se lupta cu o criză economică majoră.

În ultimele săptămâni, problema imigranţilor a revenit puternic în atenţia lumii, după ce Italia a anunţat că refuză să primească refugiaţi, iar la graniţa dintre Statele Unite şi Mexic copiii imigranţilor ilegali erau despărţiţi de părinţii lor.

Sting a catalogat acţiunile americanilor drept „brutale” şi „barbare”.

Fostul lider al trupei The Police a avut programate la Atena două concerte, parte din turneul său mondial.

Gordon Matthew Thomas ”Sting” Sumner, născut pe 2 octombrie 1951, în Newcastle (Marea Britanie), este muzician, cântăreţ, compozitor şi actor. A fost compozitorul principal, solistul şi basistul trupei The Police, din 1977 până în 1986, înainte de a-şi începe o carieră solo de succes.

Ca artist solo a căştigat 10 premii Grammy, un Glob de Aur, un Emmy şi a fost de trei ori nominalizat la Oscar.

Implicat în probleme ce ţin de drepturile omului, activist, în anul 2000, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, iar în 2003 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în calitate de membru al trupei The Police. Tot în 2003, Sting a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, la Palatul Buckingham, cu medalia Ordinului Imperiului Britanic în rang de Comandor (CBE).