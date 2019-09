Muzicianul canadian Justin Bieber a descoperit că este înrudit cu Avril Lavigne și Ryan Gosling

Muzicianul canadian Justin Bieber a descoperit că este înrudit cu cântăreața Avril Lavigne și actorul Ryan Gosling, după ce a distribuit un arbore genealogic de pe ancestry.com, o companie privată care operează o rețea de site-uri de înregistrări istorice, potrivit MEDIAFAX.

Potrivit datelor obținute de la compania privată care operează o rețea de site-uri de înregistrări istorice, genealogice și de genealogie genetică, actorul canadian Ryan Gosling este verișor de gradul al XI-lea cu Bieber, în timp ce Avril Lavigne, câștigătoarea a șapte premii Juno, este verișoară de gradul al XII-lea cu muzicianul canadian.

După aflarea informației, Bieber a scris un mesaj pe rețeaua de socializare Instagram, afirmând că este "cea mai bună zi" din viața lui.

Avril Lavigne a răspuns într-un comentariu: "Voi fi gazda mesei festive de Crăciun anul acesta".

Ryan Gosling nu a comentat până în prezent informațiile împărtășite de Bieber.

Se presupune că Avril Lavigne este o rudă îndepărtată și a familiei canadiene Dion, dar că nu ar avea o legătură directă cu interpreta melodiei "My heart will go on", Celine Dion.

Justin Bieber a copilărit în oraşul Stratford din provincia canadiană Ontario, dar în prezent locuieşte în Statele Unite ale Americii. Artistul canadian, care a câştigat, printre altele, patru American Music Awards și un Grammy, a vândut peste 140 de milioane de albume la nivel global. Bieber a fost inclus în topul 10 al celor mai influente persoane din lume realizat de revista Forbes, în 2011, 2012 și 2013.

Recent, muzicianul canadian le-a împărtășit admiratorilor lui problemele personale pe care le-a avut din cauza celebrității cunoscute prea timpuriu.