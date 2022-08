Muzicianul Zoli Toth consideră că managementul devenirii unui tânăr artist presupune o strategie: 'E nevoie de paşi mici'

Zoli Toth, muzician, antreprenor, activist ecologist, realizator de programe radio şi profesor de percuţie, consideră că managementul devenirii unui tânăr artist presupune neapărat elaborarea unei strategii, care implică atât studiul, cât şi partea de vânzări, "tinerele talente" trebuind să înveţe să facă "paşi mici".

"Managementul este, probabil, suma acţiunilor pe care trebuie să le facă artistul pentru a putea să cânte, să apară în faţa publicului şi să şi trăiască din ceea ce face. Este o componentă pe care nu trebuie s-o uităm, pentru că degeaba ne dorim să fim artişti şi să studiem vreo 16 ore pe zi şi totul e extraordinar, pentru că după doi ani clacăm. Managementul are şi parte de vânzări, are şi parte de pregătire, are parte de strategie, înainte de toate. Atunci când vorbim de managementul unui artist în principiu trebuie să vorbeşti de strategie, de ce-ţi doreşti să faci", a spus Toth, în cadrul dezbaterii "Arta în tranziţie", potrivit Agerpres.ro.

Unul dintre cei mai respectaţi artişti români, cu peste 1.200 de apariţii scenice la activ, Zoli Toth a accentuat că "este foarte important ce abordare au pedagogii în primii ani de studiu ai elevului sau ai studentului, în momentul în care vezi că are sau nu are stofă (...) ca să facă treabă".

"Aceste 'tinere talente', în ziua de azi, sunt tentate, mai degrabă, să alerge din prima, decât să înveţe să facă paşi mici. Majoritatea aleargă foarte, foarte repede, dar ei nu ştiu să alerge corect. Este ca şi cum eu, ca pedagog, l-aş lăsa pe un elev venit la percuţie să bată foarte repede şi tare. Cât poate de mult. Dar, de fapt, nu despre asta este vorba. De aceea noi spunem că noi cântăm la tobe, nu batem la tobe. Asta este artă. Am vrut doar să atrag puţin atenţia asupra acestei ispite care se numeşte promovare. De multe ori vrem să arătăm ce frumos cântăm la pian nişte melodii, dar nu ştim să cântăm Do Major corect", a mai arătat Zoli Toth, potrivit Agerpres.ro.

Fundaţia Regală Margareta a României a organizat joi dezbaterea online "Arta în tranziţie" privind dezvoltarea sectoarelor culturale şi creative din România şi sprijinirea tinerilor artişti debutanţi în cadrul proiectului "Tinere Talente - Susţinerea artiştilor şi profesioniştilor din sectoarele creative şi culturale", susţinut prin Programul RO-Cultura.

Evenimentul a reunit specialişti şi agenţi culturali care au discutat despre contextul actual al mediului cultural/creativ din România, în scopul de a enunţa propuneri concrete de dezvoltare a acestui sector şi de sprijinire a artiştilor debutanţi.

Verona Maier, doctor în muzică, profesor de muzică de cameră şi prorector al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, a împărtăşit din experienţa muncii de dascăl, afirmând că un profesor este "un privilegiat", fapt ce incumbă o responsabilitate pe măsură. O poziţie similară a exprimat lector univ. dr. Ovidiu Croitoru, Facultatea de Arte Plastice (FAP), Departamentul Grafică, acesta atrăgând atenţia asupra rolului pedagogului pe scara de valori a societăţii româneşti de după 1989.

Aspecte ale managementului cultural au fost prezentate de Anca Maria Pricop (Elite Art Club UNESCO), iar Anca Cristescu şi Angelica Postu, pianistă şi muzicoterapeută, au vorbit despre perspectivele şi provocările privind dezvoltarea artei şi a muzicii în România, accentuând asupra necesităţii susţinerii psihologice a artistului.

Totodată, Georgeta Gherghinoiu, grafician şi profesor de arte vizuale, absolventă a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, a dezvăluit modul în care a contribuit la promovarea tinerilor artişti aflaţi la început de drum.

Moderată de Valentina Băinţan, producător de emisiuni culturale (Festivalul Internaţional "George Enescu", Maratonul Mozart, Musica da Capo, Eurovision Young Musicians), dezbaterea a fost transmisă live pe pagina de Facebook a proiectului @TTcultura.