Nadal îl surclasează pe adolescentul Blanch în primul tur la Madrid Open

Rafael Nadal l-a învins joi, în doar 64 de minute, pe americanul Darwin Blanch, tânărul de 16 ani, posesor al unui wild card. Spaniolul a câștigat cu un categoric 6-1 6-0, în primul tur al Madrid Open. El îl va înfrunta în turul următor pe australianul Alex de Minaur, cap de serie numărul 10.

De 22 de ori campion de Grand Slam, spaniolul a făcut break la prima ocazie, în al doilea game, înainte de a se impune în primul set în doar 28 de minute.

Nadal, care a cucerit ultima oară titlul pe zgura madrilenă în 2017, a făcut un nou break pentru a prelua conducerea în setul secund și a menținut ritmul, demonstrîndu-și clasa în fața tânărului Blanch, care este încă în căutarea primei sale victorii în circuit.

Diferența de vârstă dintre cei doi este de 21 de ani și 117 zile, cea mai mare diferență de vârstă dintre doi adversari la nivel ATP Masters 1000.

Nadal va juca sâmbătă, în turul al doilea, cu De Minaur, numărul 11 mondial.

Australianul l-a învins pe Nadal cu 7-5, 6-1 în turul al doilea al Barcelona Open, săptămâna trecută, când spaniolul juca primul său turneu din ianuarie.

Adolescentul american a comis 27 de greșeli neforțate, dintre care 20 de forehand, în doar al doilea său meci din circuitul ATP.

Nadal a câștigat 59% din punctele de retur și nu a avut parte de nicio minge de break pe propriul serviciu, potrivit Infosys ATP Stats.

„Cred că astăzi am jucat împotriva unui adversar cu un mare viitor în față, dar astăzi, încă mai fac greșeli. Am încercat doar să fiu acolo, să fiu solid tot timpul, fără să-mi asum multe riscuri", a declarat Nadal, citat de atptour. „A funcționat bine. Mă bucur că am trecut și îi doresc tot ce e mai bun pentru viitor".

Nadal, care se află la a 20-a prezență la Madrid în această săptămână, îl va înfrunta în continuare pe Alex de Minaur, cap de serie numărul 10, care l-a eliminat pe spaniol săptămâna trecută la Barcelona. Jucătorul cu 92 de titluri la nivel de turneu conduce seria lor Lexus ATP Head2Head cu 3-2.

De cinci ori campion la Madrid, Nadal deține cele mai multe victorii (57) la Caja Magica, unde favoritul de acasă a obținut primul titlu în 2008 și cel mai recent a triumfat în 2017.

„Este grozav după cum au evoluat lucrurile în ultimii ani, de fiecare dată când am șansa de a fi pe teren pe acest stadion uimitor, cu un public care mă susține necondiționat, înseamnă mult pentru mine", a mai spus Nadal.

„Încerc să mă bucur de fiecare moment. Mâine, încă o zi de antrenament aici și apoi din nou pe teren. Asta mă face să mă simt minunat".

Nadal are 4-2 în acest sezon în trei turnee, cel mai bun rezultat al său fiind o apariție în sferturi de finală la ATP 250 de la Brisbane, în ianuarie.