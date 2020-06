'Nașul Bădălău', de la jignirea românilor din Diaspora, la conducerea Curții de Conturi

Niculae Bădălău, numit de Parlament, miercuri, vicepreședinte al Autorității de Audit la Curtea de Conturi, s-a remarcat de-a lungul timpului cu o serie de declarații controversate sau a fost implicat în unele situații discutabile, anunță MEDIAFAX.

Parlamentul l-a votat, miercuri, pe Niculae Bădălău în funcția de de vicepreședinte al Autorității de Audit de la Curtea de Conturi.

Recent, Niculae Bădălău a spus că se consideră potrivit acest post, deși s-a vehiculat că în 2017 a modificat legea de funcționare a Curții de Conturi astfel încât să poată ocupa o funcție și inginerii, el fiind de profesie inginer.

„Din păcate eu aveam loc oricum pentru că sunt jurist, am și facultatea de Drept. Unii vor să scoată niște gunoaie. Eu sunt și jurist și pe vechea lege corespundeam la criterii. (...) Sunt favorit ținând cont de experiența mea. Mi-am depus dosarul acolo, voi fi audiat de cele două comisii și dânșii dau rezultat, după aia vine votul parlamentului. Mă recomandă că am fost membru al Guvernului, că am multe mandate de parlamentar. Îmi va folosi experiența de jurist”, a precizat la Digi24 Niculae Bădălău.

O altă controversă legată de Niculae Bădălău este legată de afirmațiile sale despre românii din Diaspora. În noiembrie 2019 a declarat, într-o conferință de presă, că este „o nebunie” să se mărească numărul parlamentarilor de Diaspora, fiind 700.000 de români cu domiciliu în străinătate, restul până la trei-cinci milioane fiind „fetele alea de le duc ăștia”. El a mai spus că cei care vor majorarea numărului de parlamentari pentru Diaspora vor „o nebunie”.

În august 2018, Niculae Bădălău a participat la o petrecere în timpul căreia lăutarii au cântat despre „nașul Bădălău” și au jignit Diaspora.

„Să vă dea Dumnezeu sănătate. Pentru nașul Nicu Bădălău și pentru tot PSD-ul. Nașule, să știi că strofa nu e porno e un pic așa....că și ăștia a zis 'M...PSD' Lai, lai lai, să vină Diaspora...hai, lai,lai,lai că noi ne pi...m pe ea", a spus lăutarul la microfon.

El a fost deputat între anii 2004 și 2008, iar din 2012 este senator. Între 20 noiembrie 2018 și 4 noiembrie 2019 a fost ministru al Economiei. Este născut în 1960 și are doi copii.

Curtea de Conturi este condusă în acest moment de Mihai Busuioc, fost secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării în vremea când ministerul era condus de Liviu Dragnea.