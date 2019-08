Natalia Intotero şi Sorina Pintea, mesaje de susţinere pentru Viorica Dăncilă în cursa prezidenţială: 'există oameni care pot schimba şi face România bine'

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, dar şi ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, au transmis un mesaj de susţinere premierului Viorica Dăncilă, intrată în cursa pentru prezidenţiale, potrivit Agerpres.

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat, la Şcoala politică de vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate de la Mamaia, că România are nevoie de un preşedinte care să îi unească pe români, un preşedinte femeie."Un om care cunoaşte problemele familiilor şi în special a celor care nu de bine au plecat din ţară şi un om care se străduieşte să îi convingă să se întoarcă acasă şi cred că la ora actuală România are nevoie de un preşedinte care să îi unească pe români. Am speranţa ca doamnele românce de pretutindeni să vadă în dumneavoastră omul potrivit pentru funcţia de preşedinte al României. Vreau să fim împreună aşa cum am fost de fiecare dată puternice şi să demonstrăm ca România are nevoie de un preşedinte femeie", a afirmat Natalia Intotero.

Citește și: Sărbătoare MARE pe 30 august - Rugăciunea pe care o rostesc creștinii de Sfântul Alexandru



La rândul său, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a spus că "există oameni care pot schimba şi face România bine".



"Este un privilegiu pentru mine că am avut ocazia să fiu în preajma dumneavoastră, să lucrez cu dumneavoastră în această perioadă pentru că m-am convins că există oameni care pot schimba România şi care pot face România bine şi că sintagma promovată de alţii - 'România lucrului bine făcut' - se regăseşte aici, la noi, în munca pe care noi o depunem zi de zi la Guvern, încurajaţi de dumneavoastră. (...) Am convingerea că (...) lucrurile vor fi foarte bune pentru că suntem încrezătoare, suntem curajoase, puternice şi aceste pale de vânt nu ne vor doborî", a spus Pintea, în faţa femeilor social-democrate.