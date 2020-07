National Gallery din Marea Britanie este primul mare muzeu londonez care iese din izolare

National Gallery îşi redeschide porţile miercuri, acesta fiind primul mare muzeu londonez care iese, după mai bine de trei luni, din perioada de izolare asociată noului coronavirus, informează AFP, potrivit Agerpres.

Directorul muzeului, Gabriele Finaldi, a explicat presei înainte de redeschidere că se aşteaptă la un sfert din numărul obişnuit de vizitatori, adică aproximativ 3.000 - 4.000 pe zi.Respectând restricţiile, National Gallery, situat în centrul Londrei, în Trafalgar Square, pune la dispoziţie trei trasee diferite pentru evitarea intersectării vizitatorilor, gel dezinfectant şi o aplicaţie gratuită, ghidurile audio fiind interzise.''Am avut două obiective: ca vizitatorii să se simtă în siguranţă şi să fie liniştiţi, dar şi ca aceasta să rămână o experienţă plăcută'', a explicat Paul Gray, CEO al muzeului, care a declarat că, în pofida traseelor restrânse, publicul va putea zăbovi pentru a se bucura de opere.Programul de vizitare a fost redus de la opt la cinci ore pe zi (zece ore vinerea), dar dacă publicul este numeros - ''o situaţie care ne-ar face fericiţi'' - acesta poate fi prelungit, a precizat Paul Gray.

Muzeul a fost închis la data 18 martie, cu puţin timp înainte de intrarea în vigoare a măsurilor de izolare în Marea Britanie, la 23 martie, ceea ce a afectat veniturile instituţiei.



Ca răspuns la apelurile de ajutor din partea sectorului culturii, Guvernul a anunţat duminică deblocarea unui ajutor de 1,15 miliarde lire sterline destinat instituţiilor culturale din Anglia, sub formă de subvenţii (880 de milioane) şi împrumuturi (270 de milioane).



Dedicat picturii şi creat la începutul secolului al XIX-lea, National Gallery găzduieşte aproximativ 2.300 de tablouri reprezentând toate tendinţele majore ale picturii europene începând din secolul al XIII-lea până în secolul al XIX-lea.



Muzeul, cu acces gratuit la fel ca şi cei doi mari rivali ai săi, Tate Modern şi British Museum, este parţial finanţat de stat, dar şi din veniturile expoziţiilor şi alte surse. El este astfel cel mai bogat din trio-ul magic, potrivit unui sondaj recent realizat de Times, care i-a estimat valoarea la 217 milioane de lire sterline (240 de milioane de euro).



Pe primul loc din punct de vedere al numărului de vizitatori, Tate Modern, o colecţie de artă contemporană instalată într-o centrală electrică dezafectată de pe malurile Tamisei, îşi va redeschide porţile la data de 27 iulie, împreună cu Tate Britain, care găzduieşte opere de artă mai vechi.



Nicio dată nu a fost deocamdată anunţată pentru redeschiderea British Museum, far al culturii imperiale britanice, cu colecţia sa de mumii egiptene şi celebrele frize din Parthenon, pe care Grecia încearcă cu disperare de zeci de ani să le recupereze.



British Museum este al doilea cel mai vizitat muzeu britanic, după Tate Modern, cu 5,83, respectiv 5,87 milioane de vizitatori în anul 2018. National Gallery se situează pe al treilea loc în acest clasament, cu 5,7 milioane de vizitatori în acelaşi an, conform Asociaţiei celor mai populare atracţii turistice (ALVA) din Marea Britanie.