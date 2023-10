NATIONALISTII DE BIRT

Nu trebuie sa fiu vreun geniu sa realizezi ca noua tema de sedus mintile oamenilor este nationalismul. Dupa brambureala de progresism implementata in Occident din 2001 incoace a venit randul curajosilor luptatori ai patriei sa fie in centrul atentiei. Claie peste gramada, majoritatea statelor s-au trezit pline cu hoarde de nationalisti care denunta globalizarea, corporatiile si strainii. Departe de mine gandul de a lua apararea corporatiilor care o duc bine mersi in lumea creata de ele prin neoliberalismul implementat dupa anii ‘80. O lume plina de inegalitate, monopoluri peste monopoluri si inechitate sociala, toate slefuite prin meritocratia predicata de vocile trompetistilor de serviciu presarati in elitele culturale. Doar ca borcanele nu trebuie incurcate, adevarul fiind ca globalizarea a adus mai multe beneficii decat costuri pentru Occident.

Dupa 2020 devine din ce in ce mai vizibil trendul protectionist implementat de marile puteri ale lumii. Nu este pentru prima data in istorie si de aceea ma incumet sa va luminez un pic perspectiva. Din experienta mea, toate demagogiile care suna seducator sfarsesc extrem de prost pentru omul de rand. Si in acest caz, mi-e frica ca vorbim despre o noua reeditare a unei politici falimentare care se va vedea in urmatoarul deceniu. Rezilienta economica si protejarea intereselor nationale sunt niste deziderate laudabile, dar modul de implementare a lor trebuie sa fie calibrat cu mare atentie.

Teoria economica demonstreaza fara echivoc ca incercarea de crea avantaje competitive prin directionarea unor fonduri publice pentru incurajarea unor domenii reprezinta in majoritatea cazurilor o greseala. Unul dintre motive este ca odata ce sectorul privat se obisnuieste cu bani publici, dorinta de a ramane mereu in alerta pentru a fi competitiv dispare. Promisiunile unor bani in prezent nu fac decat sa creeze asteptarile unor bani mai multi in viitor, un exemplu in acest sens fiind mult laudata si esuata revolutie verde. Acest tip de masuri functioneaza in prima faza a industrializarii, cazul Romaniei sub comunisti sau a statelor din Asia dupa anii ‘50. Odata depasita aceasta etapa, lucrurile nu mai functioneaza la fel si motoarele de crestere economica trebuie ajustate cu totul altfel. In fapt, majoritatea statelor care cred azi ca protectionismul le va aduce beneficii se inseala amarnic, deoarece toate sunt intr-o alta faza a dezvoltarii economice.

Astazi, incercarea Americii de a reface rezilienta economica interna printr-o lupta la baioneta cu China este o prostie, pentru ca avantajele de care dispune monstrul asiatic dupa 40 de ani de gandire strategica sunt imense. In 2022, China detine peste 50% din piata globala in peste 20 de sectoare economice importante, de la servicii de comunicatii pana la bunuri de consum esentiale sau materii prime critice. A crede cineva ca putem continua sa ne dezvoltam fara a relationa economic cu blocul BRICS reprezinta o nebunie care ne va costa scump.

Contrar aparentelor, globalizarea a adus beneficii imense omului de rand prin reducerea preturilor la o lista lunga de bunuri de consum. Preturile mici s-au tradus intr-o putere de cumparare mai mare si un cos de consum mult mai vast. De cealalta parte, sunt numeroase studii care demonstreaza ca pierderea locurilor de munca este cauzata in principal de progresul tehnologic si abia in subsidiar de competitia globala cu puterile asiatice. De vina pentru pierderea joburilor din industria grea sau manufacturiera este evolutia tehnologiei pe toate palierele, restul reprezinta doar minciuna si demagogie. Dovada este reprezentata de nivelul de peste 70% al ocuparii fortei de munca in statele OECD, tinta nemaitalnita vreodata in istoria economica a lumii.

Faptul ca sefii lumii au decis ca globul trebuie sa intre fortat in deglobalizare este o realitate cu care trebuie sa ne confruntam. Chiar si asa, Romania trebuie sa abordeze cu mare prudenta anii urmatori si sa nu intre intr-o zodie de nationalism aberant demna de anii ‘50. Trebuie sa avem grija de sectoarele strategice ale economiei nationale in paralel cu slefuirea unui cadru de business favorabil pentru companiile straine dornice sa investeasca in spatiul UE. Ideea ca statul poate suplini abilitatea si eficienta mediului privat peste tot, fara discernamant, este o prostie care va aduce doar somaj si ineficienta. Nationalistii de birt trebuie sa se rezume la fotbal si sprit lasand economia pentru pe altii mai dotati intelectual.

Un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App