NATO se teme de un posibil război între Serbia și Kosovo: apel la calm lansat de Jens Stoltenberg și președintele Serbiei

Președintele sârb Aleksandar Vucic a cerut luni sârbilor kosovari să se abțină de la violențe și să încerce să mențină pacea.

"Rugămintea mea către ei este foarte clară: să încercăm să păstrăm pacea, trebuie să demonstrăm că nu am vrut ciocniri pentru o singură secundă. Să nu fim atenți la îndrăzneala și aroganța altora și să încercăm să evităm pe cât posibil conflictele", a declarat Vucic într-o declarație adresată sârbilor la întoarcerea sa de la Bruxelles, unde a avut o întâlnire cu șeful administrației kosovare, Albin Kurti, cu medierea UE. Acea întâlnire s-a încheiat neconcludent. Potrivit lui Vučić, alte forțe au dorit complicații ale situației, iar planificarea a continuat luni de zile. "Evident, altcineva a vrut ciocniri și a fost planificat de luni de zile", a spus el.

Vezi și: Președintele Serbiei: 'Suntem în pragul conflictului! Situația este foarte gravă!'

Între timp, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avut luni, într-o convorbire telefonică cu șeful diplomației UE, Josep Borrell, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația care se dezvoltă în relațiile dintre Belgrad și Pristina. "Am vorbit cu Josep Borrell. Suntem dezamăgiți că nu a fost posibilă soluționarea litigiului privind plăcuțele de înmatriculare. A venit timpul pentru decizii responsabile și pragmatice. Escaladarea trebuie evitată", a scris Stoltenberg pe Twitter. El a adăugat că misiunea NATO din Kosovo (KFOR) rămâne vigilentă.

Președintele sârb Aleksandar Vucic și șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, au recunoscut anterior că negocierile privind plăcuțele de înmatriculare, care au avut loc luni între conducerea de vârf a Belgradului și Pristina la Bruxelles, au eșuat. "Aș dori un acord, dar din moment ce nu există niciunul, permiteți-mi să fac apel la ambele părți: mă aștept ca autoritățile kosovare să suspende imediat reînmatricularea vehiculelor în nordul provinciei, iar Serbia va suspenda eliberarea plăcuțelor de înmatriculare sârbe pentru Kosovo cu literele KM", a declarat Borrell în comunicat. În opinia sa, "acest lucru va oferi ambelor părți timp suplimentar pentru a găsi o soluție adecvată cu privire la problema numerelor în contextul normalizării relațiilor".

Președintele sârb Aleksandar Vucic a mai spus că discuțiile de la Bruxelles nu au fost încununate de succes. Potrivit acestuia, Belgradul este gata să sprijine propunerile lui Borrell, dar Pristina nu este.

Vezi și: Soldații sârbi stau cu degetul pe trăgaci! Ministrul Apărării: 'Armata va lua toate măsurile pentru a-i proteja pe sârbii din Kosovo și Metohija'

Autoritățile kosovare au adoptat noi măsuri privind reînmatricularea vehiculelor de la începutul lunii noiembrie.

În conformitate cu noile reguli, proprietarii de mașini cu plăcuțe de înmatriculare sârbești din Kosovo și Metohia (cu litere de KM) vor fi avertizați mai întâi, iar din 22 noiembrie amendați cu suma de 150 de euro. Începând cu 21 aprilie anul viitor, va fi posibil să se călătorească pe teritoriul provinciei cu mașina numai cu plăcuțe de înmatriculare Kosovo (cu literele RKS).

Vezi și: Crește tensiunea între Serbia și Kosovo: polițiștii kosovari au fost mobilizați

În legătură cu poziția autorităților kosovare asupra plăcuțelor de înmatriculare ale mașinilor de pe teritoriul provinciei, reprezentanții sârbi din organismele locale de autoguvernare din Kosovo au decis să se retragă din toate structurile de putere - parlamentul, guvernul, sistemul judiciar, poliția și administrațiile locale ale provinciei. Inițial, decizia de reînmatriculare a plăcuțelor de înmatriculare a fost luată de autoritățile de la Pristina pe 31 iulie, după care au început proteste în provincie, în urma cărora punerea în aplicare a acestei decizii a fost amânată.

Spoke to @JosepBorrellF. We are disappointed that it was not possible to solve the licence plate dispute. Now is the time for responsibility & pragmatic solutions. Escalation must be avoided. @NATO_KFOR remains vigilant.