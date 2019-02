Nayib Bukele este noul președinte din El Salvador

Candidatul Nayib Bukele, fost primar și militant pentru combaterea corupției, a obținut 53% dintre voturi în cadrul alegerilor de duminică din El Salvador, devenind primul președinte din ultimii 30 de ani care nu face parte din unul dintre cele două partide importante din țară, relatează BBC.

Nayib Bukele l-a învins detașat pe candidatul conservator Carlos Calleja (32% din voturi), considerat cel mai important contra-candidat al său.

Fostul primar, în vârstă de 37 de ani, a promis combaterea corupției și a rețelelor de crimă organizată, considerate responsabile pentru una dintre cele mai mari rate de criminalitate din lume.

Spațiul politic din El Salvador a fost dominat pentru mai mult de 30 de ani de două partide principale - FMLN, de stânga, și Partidul Arena, conservator.

„Azi am câștigat din prima rundă și am făcut istorie. Am întors pagina spre putere”, a declarat Nayib Bukele, reprezentant al Partidului Gana (Alianța Națională)