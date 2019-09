NBCUniversal va lansa anul viitor serviciul de streaming Peacock şi a anunţat mai multe programe originale care vor fi disponibile pe platformă, potrivit news.ro.

Unul dintre cele mai importante titluri anunţate este „Battlestar Galactica”, o versiune a serialului SF produsă de Sam Esmail, creatorul „Mr. Robot”. Aceasta va fi a treia versiune a serialului care a fost difuzat de ABC, timp de un sezon, în 1978.

Peacock va găzdui şi „Saved by the Bell”, serial ce îi va avea în distribuţie pe Mario Lopez şi Elizabeth Berkley, care au lucrat şi la producţia originală. Disponibil va fi şi serialul „Punky Brewster”, cu Soleil Moon Frye.

În plus, o adaptare a volumului „Brave New World” al lui Aldous Huxley, comandată de NBCUniversal, va fi mutată pe Peacock. Pe platformă vor putea fi urmărite şi „Dr Death”, cu Jamie Dornan, Alec Baldwin şi Christian Slater, şi „Angelyne”, cu Emmy Rossum.

Al doilea film „Psych”, „Lassie Come Home”, comedia „Rutherford Falls”, „Straight Talk”, cu Jada Pinkett Smith şi „The Amber Ruffin Show” vor face parte din conţinut.

A mai fost anunţat că serviciul de streaming va găzdui exclusiv serialul NBC „The Office” începând cu 2021, când contractul cu Netflix va expira.

Între programele disponibile pentru streaming se numără: „30 Rock”, „Bates Motel”, „Brooklyn Nine-Nine”, „Cheers”, „Chrisley Knows Best”, “Covert Affairs”, „Downton Abbey”, „Everyone Loves Raymond”, „Frasier”, „House”, „Keeping Up with the Kardashians”, „King Of Queens”, „Married…With Children”, „Monk”, „Saturday Night Live” şi „Will & Grace”.

Platforma va avea peste 3.000 de ore de conţinut Telemundo, inclusiv serialul „Armas de Mujer”. Între lungmetraje se vor număra cele din francizele „Fast & Furious”, „Bourne” şi „Back to the Future”.

Universal Pictures dezvoltă filme şi seriale animate originale pentru Peacock, în timp ce DreamWorks Animation va crea conţinut animat original.

Peacock va fi lansat în aprilie 2020. Va fi sprijinit din abonamente şi venituri din publicitate. Detalii privind distribuţia urmează să fie anunţate.