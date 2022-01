Ne-am LINIȘTIT DEGEABA? Octavian Jurma susține că Omicron va afecta în special copiii

„Multă lume așteaptă un miracol care să ne salveze de valul 5 și Omicron fără că noi să facem nimic, dar Dumnezeu ne-a dat deja un miracol, se numește vaccin”, afirmă medicul Octavian Jurma. Fără vaccinare, în acest an copiii devin cea mai vulnerabilă țintă a pandemiei, spune el.

„Multă lume așteaptă un miracol care să ne salveze de valul 5 și Omicron fără că noi să facem nimic. Dar Dumnezeu ne-a dat deja un miracol, se numește vaccin. Doar că trebuie să facem ceva ca să ne păzească de rele. Vaccinul este un miracol produs de minți luminate, pe care îl refuzăm pentru că ascultăm de minți întunecate... E foamete mare în lume și Dumnezeu ne-a dat posmegii ca să nu murim de foame nu ca să ne îndestulăm, dar noi îi refuzăm pentru că trebuie să facem ceva ca să îi muiem. Apoi, dacă totuși i-am muiat, protestăm

La care ecoul ne răspunde ...”, scrie pe Facebook Octavian Jurma.

Potrivit acestuia, fără vaccinare, copiii devin cea mai vulnerabilă țintă a pandemiei.

„În 2022 ne așteaptă însă o decizie și mai grea decât să ne muiem posmegii pentru noi. Va trebui să muiem posmegii pentru copiii noștri. Fără noi, fără decizia noastră de ne proteja copiii de virus și de boală prin vaccinare, copiii devin cea mai vulnerabilă țintă a pandemiei. Pentru a lua asemea decizii de viață și de moarte, Dumnezeu ne-a dat deja miracolul accesului la Adevăr. Cu ajutorul științei care cercetează adevărul despre legile naturii am descoperit vaccinul ca o unealtă de îmblânzire și a variantei Delta. Am refuzat leacul, am îmbrățișat boala și am murit cu zecile de mii. Dumnezeu nu ne poate ajuta cu forță pentru că asta ar însemna că ne lipsește de libertatea de a decide singuri și de dreptul de a fi judecați după faptele noastre. Mare ispita de a cere lui Dumnezeu să îți și moaie posmegii pe care ți i-a dat să nu mori de foame, să îi ceri să te scape de gravitație când refuzi parașuta sau să te scape de înec când refuzi colacul de salvare... Să nu uităm că până și pentru un adevăr care pare azi banal, cum este faptul că Pământul se rotește în jurul Soarelului, oameni iubitori de adevăr au fost judecați și uciși de negaționiștii vremii tot cu crucea în mâna. Ignoranța nu e sfântă! Negând adevărul nu poți face bine... Sper ca în 2022 să nu ajungem să negăm iarăși că Pământul se învârte în jurul Soarelului, că deja am ajuns să negăm că este rotund...”, adaugă medicul Jurma.

El recapitulează marile adevăruri incontestabile ale științei: „Pământul e rotund! Pământul se învârtește în jurul Soarelului! Virusul ucide, vaccinul protejează! 2+2 = 4!”

„Adevărul e terapeutic, oricât este de amar. Minciuna e toxică, oricât este de plăcută. Mare ispita de a deveni slujitorul minciunii, pentru că multe îți promite Diavolul ca să te facă să plătești pentru ceea ce a plătit deja Fiul lui Dumnezeu pentru tine. La multe rotații în jurul Soarelului”, încheie Octavian Jurma. Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș a confirmat vineri alte 49 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2, a anunțat Ministerul Sănătății.