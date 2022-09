Neamţ: Pacienţi nevoiţi să meargă de la Piatra Neamţ la Roman pentru un CT. Explicaţiile managerului Spitalului Judeţean

Alexandru Filimon, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Piatra Neamţ, a declarat pentru News.ro că sâmbătă seară doi pacienţi au fost nevoiţi să ajungă la spitalul din Roman pentru a face o investigaţie CT, întrucât la spitalul pe care îl conduce nu exista medic de gardă care să se ocupe de acest lucru. Redăm mai jos analiza realizată de NEWS.RO.

Managerul unităţii sanitare a explicat că sunt medici care nu doresc să facă gărzi, dar că sunt şi medici care au scutiri medicale astfel încât nu au capacitatea de a face gărzi. Alexandru Filimon a explicat însă şi o situaţie despre care spune că există în mai multe unităţi sanitare din ţară: servicii externalizate pentru interpretarea rezultatelor medicale, atunci când în spital nu există medici disponibili, situaţie verificată de Curtea de Conturi la Neamţ, conform declaraţiilor sale.

„La spitalul nostru din punctul de vedere al numărului de medici, numărul necesar pentru desfăşurarea activităţii, atât în ture, cât şi pe gărzi – din păcate sunt medici care au optat să nu facă gărzi la Spitalul Judeţean Neamţ, conform legii, şi alţii din aceeaşi categorie, de pe aceeaşi secţie, care au scutire de gardă din motive medicale, nu pot să zic mai mult.

Deci avem 3 cazuri în care sunt scutiri medicale şi un caz în care nu se doreşte efectuarea de gărzi”, a precizat managerul.

Contractele încheiate cu medici din alte părţi decât din spitalele respective, pentru interpretarea rezultatelor în urma investigaţiilor, în atenţia Curţii de Conturi. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Neamţ, despre controlul Curţii de Conturi făcut recent la unitatea sanitară: “Noi am depus o contestaţie la ceea ce au depus dumnealor, rezultatul final nu îl avem”.

„Toată această discuţie a pornit de fapt de la un Raport al Curţii de Conturi, noi foloseam servicii externalizate pentru interpretarea acestor rezultate atunci când nu aveam medicii noştri disponibili. Curtea de Conturi a spus că e o abatere, în mod normal dacă ai angajatul tău, ca la orice instituţie de stat, nu ar trebui să foloseşti servicii externalizate.

Este o discuţie nu numai la Spitalul Judeţean Neamţ, ci în toată ţara, mai ales pe partea de radiologie, atunci când medicii practic fac contracte cu alte spitale din zonă pentru a da interpretări de acasă, pe contracte.

Acum am limitat numărul de interpretări făcute de cei externi, au fost nişte discuţii pentru că nu vrem să avem nici noi prejudicii, pentru că şi echipa de conducere este responsabilă pentru aceste contracte, şi noi cât şi medicii externi.

Am găsit o soluţie pe partea de achiziţii să achiziţionăm aceste servicii corect, aşa cum îşi doreşte Curtea de Conturi, am discutat cu dumnealor şi l-am explicat că aici ne trebuie un pic de înţelegere şi pentru aceste servicii pentru că nu vorbim de, ştiu eu, delapidări cu fonduri de la o Primărie, vorbim de viaţa omului care ajunge în UPU şi trebuie să aibă acces la aceste servicii, cred că am găsit înţelegere dar rezultatul final nu îl avem, noi am făcut o contestaţie practic la ceea ce au găsit dumnealor.

Este o situaţie mai complexă, nu e doar că nu avem un CT sau că nu avem medici, este o situaţie care are mai multe unghiuri şi trebuie făcut totul legal. Eu mi-am asumat de exemplu împreună cu comitetul director să avem aceste servicii externe chiar dacă în viziunea Curţii de Conturi nu ar trebui să le accesăm”, a spus Alexandru Filimon.

Ce înseamnă serviciu externalizat de interpretare a unui CT - Manager: „Trebuie să fie un rezultat în regim de urgenţă”.

„Pacientul vine la noi la spital, face CT-ul, să spunem că noi în momentul respectiv nu avem un doctor pe tura respectivă, nu e acoperită, atunci cineva, un alt doctor extern, face această interpretare a rezultatului, trebuie să fie un rezultat în regim de urgenţă. Deci nu orice programare de CT sau de RMN se face cu medicul extern. Medicul extern intervine atunci când există o urgenţă.

Procedura în sine se face de către noi, evident. Noi discutăm doar de interpretarea rezultatului.

Avem aparatura, situaţia asta trenează de câţiva ani, au fost rapoarte ale Curţii de Conturi, au mai avut un control acum în vară, am discutat cu dumnealor, ne-am uitat la situaţia din 2019 încoace, dumnealor şi-au făcut un raport, am discutat şi noi pe plan intern, important este pentru noi ca să avem continuitatea actului medical, să oferim aceste servicii pacientului, dar trebuie să-l oferim într-un cadru legal”, a explicat managerul.

Doi pacienţi, nevoiţi să meargă la Roman pentru a face CT, sâmbătă seară, din cauza lipsei medicilor de gardă radiologi. Regulamentul de ordine interioară al spitalului va fi modificat. Acesta nu mai fusese modificat din 2013, spune managerul unităţii sanitare. „Am făcut toate eforturile să aducem medici radiologi în spital, situaţia trenează de ani de zile”, susţine el.

„Acel medic nu ne-a spus de ce nu doreşte, noi lucrăm acum şi la îmbunătăţirea unui regulament de ordine interioară care nu a mai fost updatat din 2013 la noi la spital, care va elimina probabil în viitor aceste neajunsuri.

Au fost două cazuri sâmbătă seară care au mers la Roman, am discutat cu spitalul din Roman, s-a preferat să se transfere pacientul până acolo, să se facă aceste interpretări, era şi opţiunea ca să fie făcută scanarea la noi şi interpretată cu dumnealor, după discuţii cu doamna manager de acolo, soluţia convenită pentru cazurile respective a fost să mergem cu pacientul până la Roman. Asta pentru că nu era medic.

Noi în ultimul an am făcut toate eforturile să aducem medici radiologi în spital, am adus 3, această situaţie nu e o situaţie recentă, de sâmbătă, este o situaţie care trenează de ani de zile, cu aceste contracte, deci cei externi făceau aproape 70% din interpretări, când am ajuns eu la spital. Acum sunt sub 20% ceea ce se face de către medicii externi. Paşi se fac dar trebuie să fie făcuţi paşi în mod legal.

Avem trei medici radiologi noi şi mai vine încă unul, este acum concurs pentru încă un medic radiolog. Noi ne dăm toată silinţa să aducem aceşti medici să acoperim traficul de gărzi.

Dar legea îmi spune că aceşti doctori nu sunt obligaţi să facă neapărat gărzi. Dacă ei nu îşi încheie contract de gărzi cu unitatea mea sanitară, eu nu pot să-i oblig.

Ceilalţi fac, dar nu toată lumea doreşte.

Medicii radiologi sunt puţini în România, ca şi cei de pe infecţioase, ca şi cei de la ATI.

Nu ştiu de câţi aş avea nevoie neapărat, v-am spus, mai vine unul acum, probabil că se va mai stabiliza situaţia.

La Roman de exemplu, la un spital similar, această situaţie este de ani de zile, ca idee. Nici ei nu au ture şi linii de gardă complete , şi ei folosesc servicii externe, în toată ţara e la fel, noi chiar ne lăudăm ca avem foarte mulţi medici pe partea de radiologie”, a relatat managerul Spitalului Judeţean Neamţ pentru News.ro.