Nebunie în Marea Neagră: ucrainenii încep să atace pozițiile de forță ale Rusiei/ Video

"Conform ultimelor informaţii: o dronă de suprafaţă a fost distrusă ... a doua a explodat singură", a scris guvernatorul Mihail Razvojaev pe aplicaţia de mesagerie Telegram, informează News.ro.

"Acum oraşul este liniştit", adaugă oficialul prorus.



Nu au fost raportate pagube, susţine Razvojaev.

Deşi Kievul nu le revendică oficial, aceste atacuri cu drone sunt atribuite de obicei ucrainenilor.

Atenţia se îndreaptă în aceste zile în mod special spre frontul ucrainean în condiţiile în care este aşteptată o contraofensivă ucraineană, ale cărei semne incipiente au fost observate în sudul ţării şi al cărei obiectiv, potrivit preşedintelui Zelenski, este recucerirea tuturor teritoriilor ocupate de ruşi, inclusiv Crimeea.

BREAKING: Ukrainian drone attack reported against Russia's black sea fleet in Sevastopol. Governor says that the "fleet is now repelling the attack of surface drones. All services of the city are on alert" - TASS pic.twitter.com/T4hZl9ikPy