Negocieri blocate - USR- PLUS, ședință de urgență

Liderii USR-PLUS discută, la ora transmiterii acestei știri, varianta ca Ludovic Orban să fie propunerea partidelor de dreapta pentru a deveni premier desemnat.

Președintele PNL le-a spus celor doi lideri, Dan Barna și Kelemen Hunor, că vrea să fie propus din nou pentru funcția de premier pentru a debloca negocierile privind guvernarea. Astfel, Dan Barna ar urma să primească șefia Camerei Deputaților și UDMR șefia Senatului.

Dacian Cioloș, copreședinte al Alianței USR-PLUS, a transmis un mesaj liderului PNL, Ludovic Orban, care ar vrea să fie din nou premier, sugerând că nu ar accepta așa ceva.

"Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România", a scris Dacian Cioloș, pe Facebook.

Amintim că Ludovic Orban a anunţat pe 7 decembrie că îşi depune mandatul de prim-ministru, la un an și o lună de la învestirea în funcție.

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Nicolae Ciucă premier interimar.