Neîncrederea în vaccinuri a agravat focarul de rujeolă din Filipine cu 7.000 de cazuri

Neîncrederea în vaccinuri a agravat focarul de rujeolă din Filipine, cu aproximativ 7.000 de cazuri şi peste 100 de morţi, prin urmare autorităţile medicale au lansat sâmbătă o amplă campanie de imunizare a aproximativ 5.000 de copii pe zi, potrivit EFE.

Circa 2,6 de milioane de minori nu au fost vaccinaţi după scandalul Dengvaxia, un controversat vaccin împotriva febrei dengue care s-a aplicat masiv în şcoli în perioada 2014 - 2017 şi corelat direct cu moartea a 39 de copii.

Fabricantul vaccinului, compania franceză Sanofi Pasteur, a fost nevoită să admită în 2017 că are efecte adverse şi că persoanele vaccinate care contractaseră deja dengue au suferit simptome mult mai grave ale bolii.



De teama vaccinurilor şi isteriei mediatice suscitate de mediatizatul scandal Dengvaxia, muţi părinţi, precum Edelyn Darios, 27 de ani, nu a aplicat copiilor săi nici un vaccin. Însă în ianuarie, cel mic în vârstă de şase luni s-a îmbolnăvit de rujeolă.



"Sunt speriată, azi am venit cu toţi trei - cei mari au 8 şi 6 ani - pentru a primi o doză de vaccin. Se îmbolnăvesc tot mai mulţi copii în cartier", a declarat Edelyn, care a venit la policlinica Baseco de la periferia capitalei Manila şi una dintre cele mai populate zone ale ţării.



De la 1 ianuarie până la 13 februarie s-au înregistrat 6.921 cazuri de rujeolă - dintre care 30 % la Manila - şi 115 decese, majoritatea minori cu vârsta de sub 5 ani, a confirmat ministrul filipinez al sănătăţii, Francisco Duque.



În 2017 - înainte de scandalul Dengvaxia - s-au raportat 2.400 cazuri de rujeolă în Filipine, însă în 2018 numărul lor a crescut la 18.000; în condiţiile în care rata vaccinării s-a redus de la 73 % la 55 %.



Minorii nevaccinaţi riscă să contracteze rujeola, o boală care infectează aparatul respirator şi provoacă diaree severă, pneumonie sau orbire şi poate fi chiar letală.