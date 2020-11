Nelu Tătaru îi ceartă pe directorii de spitale care se vaită că nu mai au Remdesivir: 'Se găseşte în depozit. Să facă din timp util acea solicitare'

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, afirmă că România are stocuri de Remdesivir, unul dintre medicamentele folosite în tratarea cazurilor de COVID-19, şi că dozele sunt alocate în funcţie de numărul de pacienţi care au nevoie de terapie cu acest medicament. Tătaru recomandă managerilor spitalelor care tratează pacienţi cu COVID-19 să facă din timp solicitări şi să nu aştepte terminarea stocurilor.

"Noi în luna octombrie am primit 12.000 de doze. Ele sunt date pe un anumit algoritm şi pe un anumit protocol stabilit de Comisia de Boli Infecţioase şi Terapie Intensivă către spitale, în funcţie de numărul de pacienţi care sunt în starea care permite să primească acest medicament pe anumite criterii stabilite de medicul care coordonează acest pacient, în condiţiile în care în ultima perioadă acest protocol s-a schimbat, având în vedere şi acţiunea pe care o are şi în ce moment îl are pe acest Remdesivir”, a declarat Nelu Tătaru, marţi seară, în telejurnalul TVR1.

El a recomandat managerilor de spitale să facă din timp solicitări pentru ca stocurile de Remdesivir să existe în unităţile sanitare care îngrijesc pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19.

"Există, în funcţie de solicitările fiecărui spital, se găseşte în depozit, noi am gestionat pentru fiecare pacient în parte. Ce recomand, managerii de spitale să nu aştepte terminarea acelui stoc pentru pacienţii care sunt internaţi şi să facă din timp util acea solicitare”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

