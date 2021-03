Nelu Tătaru lovește în guvern în privința carantinării Bucureștiului: 'Nu cred că știm realitatea din teren'

Deputatul PNL Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății, a vorbit luni seară,la B1 TV, despre posibila carantinare a Bucureștiului. Tătaru se declară convins că nici în acest moment autoritățile nu cunosc ”realitatea din teren” în Capitală și spune că soluția cea mai bună este cea a respectării regulilor și restricțiilor care sunt în vigoare în prezent, nefiind nevoie de reguli noi.

”Vorbim despre realitatea din teren. Dacă mă întrebați pe mine, nu cred că cunoaștem realitatea, nici în Capitală. Capitala nu o putem desface nici în sectoare, nici delimita de zona metropolitană, nici de cele câteva sute de mii de oameni care dimineața vin la lucru și se întorc seara, acei oameni din zona carantinată vor putea merge către domiciliu. Cred că respectarea regulilor din interiorul Bucureștiului – ceea ce am văzut că nu prea se respectă – este cheia, este soluția. În acest moment discutăm indicii, vom modifica formulele de calcul, dar nu cred că asta este soluția. Am reintrodus focarele, scoatem focarele, deși criteriile de carantinare spuneau dacă în comunitate crește răspândirea față de focarele existente... Cred că ar trebui să reanalizăm ce se întâmplă în acest moment în București, după cum ar trebui în fiecare localitate. Dacă mă iau doar după un indice în a carantina o localitate și a deschide poarta unor controverse, am pierdut lupta”.

Întrebat pe ce variantă ar paria în privința carantinării Bucureștiului, Tătaru a răspuns: „Eu sunt chirurg, eu nu pariez. Eu aș opera. Aș opera să respectăm acele reguli și restricții pe care le avem, nu să impunem altele”.