Nenorocile se țin scai de Turcia: explozie foarte puternică în Ankara/ Video

Explozia a avut loc în jurul orei 8.45 la complexul corporației de stat Mechanical and Chemical Industry Corporation, la periferia capitalei Ankara, a declarat reporterilor guvernatorul Vasip Sahin, conform AP.

Sahin a declarat că este probabil ca explozia să fi fost cauzată de o reacție chimică în timpul producției de dinamită.

Procurorii au lansat o anchetă oficială, a spus el.

Fumul gri a fost văzut ridicându-se din complex, în timp ce ambulanțe și mașini de pompieri s-au grăbit să ajungă în zonă, a anunțat televiziunea privată NTV.

Ferestrele magazinelor și ale caselor din zonele înconjurătoare au fost sparte de forța exploziei.

