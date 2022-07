Nepoata lui Joe Biden se mărită, iar ceremonia și petrecerea vor avea loc la Casa Albă

Nepoata cea mai mare a preşedintelui american Joe Biden, Naomi Biden, a anunţat că se va căsători în acest an, iar ceremonia va avea loc pe South Lawn, la Casa Albă, informează cnn.com.

“În sfârşit am stabilit locul ceremoniei... şi spre uşurarea secret service şi cu susţinerea câinilor.... ne vom căsători pe South Lawn! Sunt extrem de încântată”, a notat Naomi Biden pe Twitter.

În aprilie, Naomi Biden anunţa că ea şi logodnicul ei Peter Neal vor avea doar recepţia de nuntă la Casa Albă şi că o ceremonie va fi organizată în altă parte. Acum, Naomi Biden a precizat că planurile s-au schimbat, astfel că întreg evenimentul va avea loc la Casa Albă.

Karine Jean-Pierre, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a declarat că pentru ceremonie nu se vor folosi bani publici. Ea nu a precizat dacă presa va avea acces la eveniment.

South Lawn se poate folosi ca loc de ceremonii la anumite vizite oficiale şi este locul de unde decolează şi unde aterizează elicopterul prezidenţial, Marine One.

Naomi Biden, în vârstă de 28 de ani, este fiica lui Hunter Biden şi al lui Kathleen Buhle. Ea este avocat şi locuieşte în Washington DC. Naomi Biden s-a logodit cu Peter Neal, în vârstă de 24 cde ani, în septembrie 2021.

Sooo not sure how best to update but was supposed to do so weeks ago…but we have finally figured out where the ceremony will be…and much to the relief of secret service and with the dogs’ endorsement…we’ll be getting married on the South Lawn! Couldn’t be more excited ???? pic.twitter.com/CHfvmJ9ZHL