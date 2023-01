Nervozitate americană - De ce Georgia nu trimite armament în Ucraina? Dacă câștigă Rusia își poate lua adio de la Abhazia și Osetia de Sud

Generalul Ben Hodges, fost comandant al forţelor armate SUA în Europa, avertizează într-un interviu că nu înțelege de ce Georgia nu este ferm de partea Ucrainei în acest conflict. Dacă Rusia câștigă în Ucraina, Georgia poate să-și ia adio de la regiunile Abhazia și Osetia de Sud.

Afirmația a fost făcută într-un interviu pentru televiziunea georgiană, Mtavari Channel. Fostul comandant a precizat că nu înțelege de ce Georgia nu este ferm de partea Ucrainei în acest conflict și spune că probabilitatea ca țara să fie implicată în conflict „este aproape zero”.

Hodges a spus că nu înțelege de ce Georgia nu anunță că este de partea Ucrainei, în condițiile în care Rusia nu îi respectă suveranitatea.

„Nu înțeleg de ce Georgia nu este ferm, 100%, de partea Ucrainei. Am vorbit despre ordinea internațională, care implică respectarea suveranității. Rusia nu respectă suveranitatea Georgiei. A ocupat Abhazia și regiunea Țhinvali (capitala regiunii autonome Osetia de Sud - n.r.) și, dacă câștigă în Ucraina, georgienii pot să-și ia adio de la recuperarea teritoriilor. Deci este o chestiune foarte importantă pentru Georgia dacă Ucraina câștigă sau nu”, a afirmat Ben Hodges la Mtavari Channel.

Totodată, generalul în retragere a menționat că economia Georgiei depinde de economiile altor țări, inclusiv prin Marea Neagră, și este important ca aceste țări să simtă că au un partener de încredere în Georgia.

„Rușii ucid oameni nevinovați în fiecare zi în care bombardează orașe pașnice. Cum poate Georgia să nu condamne asta? Georgia este o țară la Marea Neagră, care are graniță cu Rusia și care a suferit mult din pricina Rusiei. Cum poate guvernul acestei țări să nu-și aducă aminte de asta în fiecare zi? Ca să mă exprim altfel, aici este vorba despre a fi de partea corectă a istoriei”, a mai arătat Hodges.

„Cu ce să lupte Rusia pe un al doilea front?”

Generalul american a discutat și despre refuzul Georgiei de a transfera sisteme de rachete BUK în Ucraina, spunând că este posibil ca guvernul georgian să nu considere Rusia o amenințare.

„Bineînțeles, guvernul georgian are responsabilitatea de a-și proteja poporul, dar cred că acest guvern probabil nu consideră Rusia o amenințare, altfel ar avea un buget mai mare pentru armată. Cred că probabilitatea ca Georgia să fie implicată în conflictul din Ucraina pentru că guvernul său sprijină Kievul este aproape zero. Rusia și-a folosit aproape toate capacitățile în Ucraina în ultimii opt ani și jumătate și tot nu a fost în stare să captureze mare parte din țară. Imaginați-vă că flota Rusiei de la Marea Neagră este practic distrusă, în condițiile în care Ucraina nu are flotă deloc. Așa că nu înțeleg de ce guvernul Georgiei s-a legat cu lanțuri de Kremlin”, a explicat generalul.

Hodges a precizat că este absurdă retorica partidului „Visul Georgiei”, aflat la putere, care acuză că Statele Unite vor să atragă Georgia în război. „Nu există nicio dovadă că SUA vor să implice Georgia în războiul din Ucraina. E absurd. Victoria Ucrainei este în interesul Georgiei. Rusia se află acum într-o situație atât de dificilă, încât își retrage soldați din Abhazia și îi mută în Ucraina. Despre ce al doilea front discutăm aici? Cu ce să lupte Rusia pe un al doilea front?”, a încheiat Ben Hodges.