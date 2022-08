Netanyahu trece peste orice orgoliu și se întâlnește cu actualul premier: miza e criza din Gaza

Fostul prim-ministru din Israel Benjamin Netanyahu a avot o întâlnire cu actualul premier Yair Lapid. Netanyahu spune că a "ascultat cu atenție" și a oferit sfaturi în timpul consultărilor, după ce a refuzat timp de peste un an să se întâlnească cu premierii Bennett și Lapid, relatează The Times of Israel.

Liderul opoziției, Benjamin Netanyahu, s-a întâlnit duminică cu premierul Yair Lapid pentru a primi un briefing de securitate cu privire la Operațiunea Breaking Dawn a IDF (n. r.: Forțele de Apărare Israeliene) împotriva Jihadului Islamic palestinian din Gaza, marcând sfârșitul boicotului fostului premier față de procedura standard, care este impusă prin lege.

Vorbind reporterilor la finalul întâlnirii, care a avut loc la biroul lui Lapid din Tel Aviv, Netanyahu a declarat că a acordat "sprijinul său total guvernului, FDI și forțelor de securitate". De asemenea, Netanyahu i-a lăudat pe locuitorii comunităților din sudul țării "pentru rezistența lor" și i-a îndemnat să urmeze instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern al IDF.

"Am primit o actualizare detaliată [despre operațiunea FDI împotriva Jihadului Islamic palestinian din Gaza]. Am ascultat cu atenție. Am oferit câteva sfaturi bazate pe propria mea experiență... și cred că aceste sfaturi pot fi foarte utile pentru statul Israel", a declarat el despre întâlnirea la care a participat și secretarul militar al lui Lapid, Avi Gil.

Context

Vineri, Forțele de Apărare ale Israelului au lansat o operațiune militară majoră împotriva grupării palestiniene Jihadul Islamic în Gaza, ca răspuns la ceea ce oficialii au declarat că este o amenințare "concretă" continuă a PIJ de a viza civili și soldați israelieni în apropierea graniței.

Deși legea impune ca liderul opoziției să primească actualizări de securitate de la prim-ministru - o procedură care este urmată de ani de zile - Netanyahu a refuzat să respecte protocolul în ultimul an, în timp ce a criticat în mod regulat legitimitatea guvernului de coaliție demisionar, condus de Naftali Bennett și apoi de Lapid.

Vineri, Netanyahu a transmis pe Twitter sprijinul său pentru militari în eforturile lor împotriva luptătorilor din Gaza, deși nu a făcut nicio mențiune despre liderii politici israelieni.

Liderii israelieni au declarat că operațiunea a fost necesară după ce PIJ a refuzat să renunțe la intențiile sale de a efectua atacuri la granița cu Gaza.

În urma loviturilor de deschidere ale Israelului, Jihadul Islamic a început să lanseze lovituri grele cu rachete asupra comunităților israeliene din sudul și centrul Israelului, tirurile de rachete continuând până duminică dimineața.

Duminică dimineața, o casă dintr-un oraș din Consiliul Regional Eshkol a fost lovită direct de o rachetă în timpul unui baraj de rachete.

Departamentul de securitate al consiliului a declarat că familia care locuia acolo se afla în camera lor întărită în momentul atacului și nu a fost rănită, dar că locuința a fost afectată.

Sâmbătă, o stradă din Ashkelon, o casă din Sderot și o fabrică dintr-un oraș din apropierea graniței au fost lovite de rachete, fără să fie răniți. De asemenea, trei persoane, inclusiv doi soldați, au fost rănite ușor într-un bombardament separat cu mortiere în apropierea unui oraș din Consiliul Regional Eshkol.

Serviciul de ambulanță Magen David Adom a declarat că a transportat 28 de persoane la spitale de la începutul luptelor, inclusiv două persoane care au fost rănite ușor de schije de rachetă, 19 după ce au căzut în timp ce fugeau la adăpost și șapte care au fost tratate pentru anxietate.

Cele mai recente date de duminică dimineața de la IDF au estimat la 580 numărul de rachete lansate spre Israel de către Jihadul Islamic. Dintre acestea, 120 au căzut în Fâșia Gaza, iar armata a declarat că unele dintre aceste rachete ratate au ucis cel puțin nouă palestinieni.

Armata a declarat duminică că sistemul de apărare antirachetă Iron Dome a demonstrat o rată de succes de 97% în interceptarea proiectilelor lansate spre zone populate.

Între timp, Ministerul Sănătății, condus de Hamas, a declarat că cel puțin 29 de persoane au fost ucise în Gaza, inclusiv șase copii. Alte 203 persoane au fost rănite, a precizat ministerul.