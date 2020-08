Netflix a ales-o pe Elizabeth Debicki pentru rolul Prinţesei Diana în producţia de succes The Crown

Netflix a anunţat că Elizabeth Debicki va interpreta rolul Prinţesei de Wales în producţia de succes The Crown. Actrtița a mai jucat în „The Great Gatsby”, „Widows” sau „Guardians of the Galaxy”, anunță MEDIAFAX.

Pe pagina oficială a serialului, tânăra actriță a vorbit despre acest rol la care nici nu visa: „Spiritul Prinţesei Diana, cuvintele şi acţiunile ei trăiesc în inimile multor oameni. Este cu adevărat un privilegiu şi o onoare să mă alătur acestei capodopere cinematografice care mi-a creat dependenţă încă din prima zi”.

Actriţa de doar 29 de ani va fi printre puţinii actori non-britanici ai serialului.

Începând cu penultimul sezon, rolul Prinţului Philip va fi interpretat de Jonathan Pryce, Leslie Manville va fi Prinţesa Margaret, iar Imelda Staunton a fost aleasă pentru rolul Reginei Elizabeth.

Netflix a anunţat iniţial că drama monarhiei britanice se va încheia cu sezonul 5 al serialului, însă de curând a anunţat că va urma şi sezonul 6. Astfel, rolul Prinţesei Diana va fi prezent în ambele sezoane.