Netflix a anulat serialul SF 'Away', cu Hilary Swank în rol principal, după un sezon

Netflix a anunţat că serialul SF „Away”, cu Hilary Swank în rol principal, nu va continua, după ce primul sezon a fost lansat în urmă cu şase săptămâni, informează The Hollywood Reporter.

Swank joacă rolul de coordonator al unei echipe internaţionale de astronauţi aflată în prima expediţie pe Marte. Tensiunea în interiorul echipei creşte pe măsură ce unii membri se arată neîncrezători în şefa lor, potrivit news.ro.

Alături de Swank din distribuţia sezonului de zece episoade fac parte Josh Charles, Vivian Wu, Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki şi Talitha Bateman.

Serialul a fost creat de Andrew Hinderaker şi a fost inspirat de un articol din Esquire cu acelaşi titlu.

„Away” a fost produs de Hinderaker şi Swank.

Netflix a mai anulat recent „GLOW”, „Teenage Bounty Hunters”, „The Dark Crystal: Age of Resistance”, „Altered Carbon”, „The Society” şi „I Am Not Okay With This”.