Netflix anunţă o serie de șase podcasturi despre culisele realizării filmului 'Don't Look Up'

Netflix a anunţat „The Last Movie Ever Made”, o serie de podcasturi ce vor oferi o privire în culisele comediei lui Adam McKay „Don't Look Up”.

Seria de podcasturi va fi formată din şase episoade şi va debuta pe 7 ianuarie 2022, conform news.ro

Pe lângă o incursiune în procesul de producţie, în podcast vor apărea şi actori din distribuţie, inclusiv Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Tyler Perry, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Rob Morgan şi Himesh Patel.

„La începutul lui 2020, Adam McKay şi-a propus să facă o comedie”, scrie în prezentarea podcastului. „A fost menit să râdem de forţele care ne împiedică să ne salvăm de schimbările climatice. Sigur că 2020 a avut alte planuri. Asta se întâmplă atunci când o distribuţie şi o echipă se reunesc pentru a face o comedie cu dezastre, în timp ce trăiesc alte dezastre foarte necomice”.

După o lansare limitată în cinematografe care a început pe 10 decembrie, „Don’t Look Up” a fost disponibil online, pe Netflix, din 24 decembrie.