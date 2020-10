Netflix lansează o colecţie de filme 'made in Liban'

Netflix a lansat luni o colecţie de filme denumite "Made in Lebanon" pentru a oferi "o imagine de ansamblu asupra luptelor, speranţelor şi viselor libanezilor", în contextul în care ţara străbate de peste un an o criză politică şi economică gravă, relatează AFP, potrivit AGERPRES.

Este vorba despre o selecţie de 19 filme, dintre care patru de Maroun Baghdadi, cel mai cunoscut regizor libanez până la moartea sa prematură, la vârsta de 43 de ani, după sfârşitul Războiului Civil (1975-1990).

Acestea sunt cele mai faimoase filme ale sale, "Hors la vie" (care reflectă criza ostaticilor occidentali din Liban), "Petites guerres", "Whispers", "We are all for the Fatherland" şi "Beyrouth O Beyrouth".

"Este pentru prima dată când aceste filme restaurate sunt difuzate pe un serviciu de streaming în întreaga lume, la 30 de ani de la ultima difuzare internaţională pe VHS", a anunţat Netflix.

Sunt reprezentaţi şi alţi realizatori, în special franco-libanezul Philippe Aractingi, cu "Bosta", "Listen", "Sous les bombes" şi "Héritages", o combinaţie de ficţiune şi autobiografie în care regizorul le povesteşte copiilor săi experienţa din război, exilul, întoarcerea în ţară.

Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia a fost ținută sub control până a intervenit politicul / VIDEO

Multe dintre filme tratează "evenimentele", un eufemism folosit de libanezi pentru a evoca conflictul care a făcut 150.000 de morţi şi mii de dispăruţi, însă altele nu abordează în mod direct războiul, precum "Le Déjeuner" de Lucien Bourjeily. Regizorul, una dintre vocile revoltei anticorupţie care a izbucnit în urmă cu un an în Liban, spune povestea membrilor unei familii care nu s-au mai întâlnit de doi ani şi care s-au reunit pentru prânzul de Paşte, eveniment perturbat însă de un incident.

Netflix "evidenţiază bogăţia patrimoniului cultural al ţării şi creativitatea talentelor libaneze", potrivit comunicatului de presă.

Filmele unor figuri de prim plan ale noului val al cinematografiei libaneze, Nadine Labaki ("Caramel", "Et maintenant on va oŕš?", "Capharnaüm") şi Ziad Doueiri ("West Beirut", "L'attentat", "L'insulte") nu se află în această colecţie.