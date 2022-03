Netflix pierde piața din Rusia: platforma refuză să difuzeze conținut dictat de Kremlin

Platforma de streaming Netflix a informat luni că nu va respecta noua lege a audiovizualului din Rusia, care o obligă să includă aproape 20 de canale publice pentru a putea opera în această ţară, relatează EFE. Legislaţia, a cărei intrare în vigoare era prevăzută pentru 1 martie, obligă Netflix şi alte servicii audiovizuale să emită conţinuturi ale unor medii afiliate Kremlinului precum Perviy Kanal (Canal 1), canalul de divertisment NTV, sau Postul Bisericii Ortodoxe.

"Având în vedere situaţia actuală nu avem planuri să includem aceste canale în serviciul nostru", a declarat un purtător de cuvânt al companiei, citat de The Wall Street Journal. Netflix a lansat un serviciu local rusesc în urmă cu mai puţin de un an şi are aproape un milion de abonaţi în această ţară, un procent infim faţă de cei peste 222 de milioane abonaţi pe care îi are în întreaga lume.

Chiar şi aşa, platforma face parte din lista de "servicii audiovizuale" elaborat de Autoritatea de reglementare a comunicaţiilor din Rusia, Roskomnadzor, care cuprinde toate platformele sau canalele cu peste 100.000 de spectatori. Noua lege a audiovizualului va obliga toate serviciile din această listă să includă conţinuturi difuzate de medii controlate de guvernul lui Vladimir Putin, însă implementarea acesteia a fost suspendată după invadarea Ucrainei. Primăvara trecută, Netflix a anunţat primul său serial în limba rusă "Anna K", inspirat din romanul "Anna Karenina", scris de Lev Tolstoi.

Anunţul făcut de Netflix vine la câteva ore după ce compania Meta a confirmat că va restricţiona, la cererea Uniunii Europene (UE), accesul la reţelele sale de socializare - ce includ Facebook, Instagram şi WhatsApp - canalului RT (Russia Today) şi agenţiei Sputnik, medii afiliate guvernului rus.