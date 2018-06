Netflix pregăteşte o comedie despre concursul muzical Eurovision cu Will Ferrell în rol principal şi de scenarist, potrivit The Hollywood Reporter, scrie news.ro.

Will Ferrell va scrie scenariul cu Andrew Steele, membru al echipei emisiunii „Saturday Night Live”, cu care a colaborat recent pentru programul special „The Royal Wedding Live With Cord and Tish!” de la HBO.

Jessica Elbaum va produce filmul pentru Gary Sanchez Productions împreună cu Ferrell, iar Adam McKay - premiat cu Oscar pentru scenariul adaptat al filmului „The Big Short” (2015) - va fi producător executiv.

Ferrell a produs recent comedia Netflix „Ibiza”, cu Gillian Jacobs în rol principal, şi a jucat alături de John C. Reilly în comedia „Holmes & Watson”, care urmează să fie lansată pe marile ecrane în luna noiembrie.

Eurovision Song Contest este cea mai longevivă competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia.