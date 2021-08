Netflix produce un nou serial despre familia Addams: Catherine Zeta-Jones o va interpreta pe Morticia

Catherine Zeta-Jones va avea rolul Morticia din celebra familie Addams în serialul Netflix intitulat "Wednesday", anunţă Variety, potrivit News.ro.

Ea se alătură actorilor din distribuţie anunţaţi deja: Jenna Ortega şi Luis Guzmán. Ortega va fi Wednesday, în timp ce Guzmán îl va interpreta pe Gomez Addams, soţul Morticiei.

"Wednesday", care a primit o comandă de opt episoade în februarie, este descris drept un serial plin de mister, ce urmăreşte anii lui Wednesday Addams în perioada studenţiei la Academia Nevermore.

Carolyn Jones a jucat rolul Morticia în primul serial "Familia Addams" din 1960. Anjelica Huston, poate cea mai faimoasă, a jucat rolul în două filme "Addams Family" în anii 1990. Recent, Charlize Theron ai-a împrumutat vocea Morticiei în filmul animat cu acelaşi titlu din 2019.

Zeta-Jones a avut apariţii în proiecte de televiziune precum "Feud: Bette and Joan" pentru FX, "Queen America" pentru Facebook Watch, şi "Prodigal Son" la Fox. Ea a câştigat un premiu Oscar pentru rol secundar cu rolul din musicalul "Chicago" în 2003. Alte filme în care a jucat sunt "The Mask of Zorro", "Entrapment" şi "Ocean’s 12".