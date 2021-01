Netflix şi HBO au primit cele mai multe nominalizări pentru gala Critics’ Choice Awards 2021, iar serialele „The Crown” şi „Ozark” au obţinut cel mai mare număr de selecţii, anunță news.ro.

Cea de-a 26-a ceremonie de decernare a premiilor criticilor va avea loc pe 7 martie. Filmele nominalizate vor fi anunţate pe 7 februarie.

„The Crown” şi „Ozark” au primit câte şase selecţii, inclusiv la categoria „serial dramatic”. În total, Netflix a primit 26 de nominalizări, iar HBO, 22. Pentru reţeaua de televiziune, cele mai multe nominalizări, 5, au fost aduse de „Lovecraft Country”.

Alte programe care au primit cinci selecţii sunt miniseria „Mrs. America” (FX), serialul „Schitt’s Creek” (Pop TV) şi „What We Do in the Shadows” (FX).

Citește și: Raluca Turcan iese la rampă: ‘Există voci care au opinii diferite față de vocea președintelui PNL’

Actorii Olivia Colman, Emma Corrin, Josh O’Connor, Gillian Anderson şi Tobias Menzies au primit nominalizări pentru rolurile din „The Crown”, iar cât priveşte „Ozark”, s-au impus actorii Jason Bateman, Laura Linney, Tom Pelphrey, Julia Garner şi Janet McTeer.

La categoria „serial dramatic” au fost nominalizate şi „Better Call Saul” (AMC), „The Good Fight” (CBS All Access), „Lovecraft Country” (HBO), „The Mandalorian” (Disney Plus), „Perry Mason” (HBO) şi „This Is Us” (NBC).

Cât priveşte serialele de comedie, pe lângă „Schitt’s Creek” şi „What We Do In the Shadows”, au fost nominalizate „Better Things” (FX), „The Flight Attendant” (HBO Max), „Mom” (CBS), „Pen15” (Hulu), „Ramy” (Hulu) şi „Ted Lasso” (Apple TV Plus).

Cea mai bună miniserie va fi aleasă dintre „I May Destroy You” (HBO), „Mrs. America” (FX), „Normal People” (Hulu), „The Plot Against America” (HBO), „The Queen’s Gambit” (Netflix), „Small Axe” (Amazon Studios), „The Undoing” (HBO) şi „Unorthodox” (Netflix).

La categoria „film de televiziune” au fost selectate: „Bad Education” (HBO), „Between the World and Me” (HBO), „The Clark Sisters: First Ladies of Gospel” (Lifetime), „Hamilton” (Disney Plus), „Sylvie’s Love” (Amazon Prime Video) şi „What the Constitution Means to Me” (Amazon Prime Video).

Anul acesta a fost inclusă o nouă categorie a premiilor - pentru producţii cu format scurt (dominată acum de Quibi) -, iar numărul selecţiilor la categoriile interpretare a fost redus: de la opt la şase, pentru actor şi actriţă în serial dramatic, şi de la şapte la şase, în majoritatea celorlalte.

Citește și: Patru asociații de magistrați condamnă dur desființarea SIJJ și revenirea la DNA a competențelor de anchetare a judecătorilor și procurorilor: ‘Este o amenințare clară la adresa independenței individuale a acestora’

Între cele mai noi prezenţe printre nominalizaţi se numără Quibi şi HBO Max („The Flight Attendant”).

La nivelul reţelelor, FX a primit 14 nominalizări, Hulu - 7, AMC - 6, NBC - 6, Pop TV - 6, Amazon Prime Video - 5, Showtime - 5, CBS - 4 şi Quibi - 4.

Taye Diggs va fi, pentru a treia oară consecutiv, gazda Critics Choice Awards, care va fi transmisă pe 7 martie de CW.