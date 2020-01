Netflix va adapta "The Witcher" sub formă de film de animaţie, după ce a fost serial cu Henry Cavill şi joc video. Lauren Hissrich, creatoarea serialului produs de Netflix a confirmat informaţia, miercuri, pe contul ei de Twitter, potrivit news.ro.

"Este o zi mare pentru universul Witcher. Păstrez secretul de mai mult de un an", a scris ea, redistribuind un mesaj de pe un cont Netflix.

"Zvonurile sunt adevărate, o nouă poveste cu Witcher este în lucru! Filmul de animaţie "The Witcher: Nightmare of the Wolf" (...). La conducere va fi producătorul executiv Lauren Hissrich, scenarist - Beau DeMayo, alături de studioul Mir căruia îi datorăm "Legend of Korra", potrivit Netflix.

Serialul fantasy, adaptat după opera literară a scriitorului polonez Andrzej Sapkowski, este difuzat de Netflix din 20 decembrie. Este povestea a trei destine care se întrepătrund în lumea vastă a Continentului, unde oamenii, elfii, witcherii, gnomii şi monştrii se luptă pentru a supravieţui şi evolua şi acolo unde binele să răul nu sunt uşor de identificat. Povestea a fost inspirată din diferite mitologii slave, nordice şi antice.